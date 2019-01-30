《我想有個家》聯合國放映會 凱特布蘭琪出席力挺

凱特布蘭琪（右）出席放映會。（海鵬提供）

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《我想有個家》12歲童星一句話逼哭觀眾。（海鵬提供）

奧斯卡提名電影《我想有個家》因劇情極度催淚，就連奧斯卡影后凱特布蘭琪（CateBlanchett）都被深深打動，她在去年擔任坎城影展評審團主席時就曾支持該片獲獎，29日更特別出席聯合國舉辦的放映會，二刷力挺這部動人的好電影。

電影《我想有個家》故事描述出生貧民窟的男孩贊恩（贊恩阿勒費亞ZainAlrafeea飾），由於父母只生不養，導致他與妹妹們淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣，忍無可忍的他，決定上法院控告自己的父母。感人的是，片中女性及兒童雖處境弱勢，卻都不願屈從命運，反更展現強韌的生命力，其中尤以12歲童星贊恩的演出最令人印象深刻。一句他在法庭上對父母的忿怒控訴「我要控告他們生下了我！」，就讓觀眾震撼不已。

贊恩這場精彩的法庭戲演出，不僅讓凱特布蘭琪感到憐愛，特地撥冗二刷；也獲法媒《東方報》（LOrient-LeJour）驚艷讚嘆，將他與金棕櫚男星尚皮耶李奧（Jean-PierreLéaud）相提並論。贊恩去年在聯合國協助下移民挪威、展開新生活，並因《我想有個家》榮登土耳其金橘獎影帝。而這部剛獲奧斯卡最佳外語片提名的電影，將於2月8日大年初四在台上映。

(中時 )

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