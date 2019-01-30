染指獄友後庭花 男子依《乘機性交》重判4年刑

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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彰化監獄1名年約40歲的受刑人涉嫌去年6月間趁才報到1周的菜鳥舍友熟睡，竟以手指插入對方的肛門洩慾，事後還常以言語騷擾，約30歲的被害人無法忍受最後向獄方告發。全案彰化地院日前審結並依《乘機性交罪》重判該犯案受刑人4年徒刑。

彰院判決，被告於去年6月6日0時許趁受害舍友熟睡，竟突然起色念，先將右手伸入受害人的棉被，接著再以手指插入對方的肛門，受害人驚覺遭侵犯將被告的手「抓」出棉被，接著用棉被緊緊保護著臀部，先後時間約1分24秒。

受害受刑人陳述，當時入監僅1周，遭染指時因怕吵醒同房舍友才未呼叫，尤其考量人生地不熟，第一時間決定息事寧人，不料事後對方還是不斷騷擾，忍無可忍才在10天後向獄方舉發，並由獄方安排到醫院驗傷。

庭訊時，被告承認有將手伸入被害人的棉被內，但否認「乘機性交」，辯稱只是抓被害人的屁股，是在幫忙抓癢，並沒有將手指插入肛門。

法官勘驗事發舍房監視畫面，並傳訊同舍受刑人作證，查出被告事前曾徵詢舍友「屁股讓我用一下」，確已表露對同性受刑人屁股有不法的意圖。法官認為，被告已身陷囹圄，仍不知悔悟，竟在監獄舍房內，利用同房舍友熟睡之際乘機性交，對被害人身心造成嚴重傷害，犯後未見悔意，亦未賠償被害人，審酌後依乘機性交罪判刑4年。

(中時 )

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