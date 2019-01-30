高中生寒假當體育志工 服務偏鄉學童

新化高中今年寒假舉辦為期3天的寒假育樂營，高中生擔任體育志工，帶領來自新化、左鎮的偏鄉學童做健身操、球類運動及趣味競賽，讓偏鄉學童走出戶外運動，度過充實快樂的寒假。（李其樺攝）

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偏鄉學童參加新化高中舉辦的寒假育樂營，30日上午進行分組趣味競賽。（李其樺攝）

新化高中今年寒假舉辦為期3天的寒假育樂營，高中生擔任體育志工，帶領來自新化、左鎮的偏鄉學童做健身操、球類運動及趣味競賽，讓偏鄉學童走出戶外運動，度過充實快樂的寒假。

新化高中校長鄭曜忠表示，每年寒暑假新化高中定期舉辦營隊活動，由學生自行與學校佳洽、安排活動和規畫行程，藉此培育學生領導力和團隊合作的默契；合作學校都是以偏鄉學校為主，希望讓家境清寒的學童也能走出戶外，參加育樂活動。

鄭曜忠表示，今年新化高中首次向體育署申請學校運動志工在地服務計畫，來自新化國小、口埤實驗小學和左鎮國小三校53位學童報名參加，新化高中動員29名體育志工，從1月28日到1月30日規畫健身操、羽球、排球、足球和棒球，以及分組趣味競賽等系列活動，讓偏鄉學童走出戶外，強健體魄。

口埤實小校長王朝賜表示，校內學生多來自西拉雅族，因為家庭經濟因素，鮮少參加娛樂活動，感謝新化高中學生用心規畫舉辦育樂營，讓偏鄉孩童也可以有成長的機會。

教練王宏維說，新化高中今年7月暑假將再度舉辦暑期育樂營，鼓勵左鎮、山上國小學童參加，給偏鄉學童健全充實的暑假成長活動。

(中時 )

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