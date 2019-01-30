立破行政院前開槍案 警局長赴中正一警分局頒獎

行政院槍擊案，台北市警局局陳嘉昌下午赴中正一分局頒獎表揚員警迅速破案。〔謝明俊攝〕

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行政院前今晨發生槍擊，轄區中正一分局迅速在中午循線到萬華一家旅店逮捕４嫌，並起出作案道具手槍、子彈及刀械等證物，４嫌辯稱只是好玩才開槍，警方發現嫌犯有四海幫幫派背景，有可能是到酒店喝完酒後藉酒壯膽開槍示威。警方偵詢後已於晚間１８：３０分移送北檢偵辦。

昨晨案發後，由於是在行政院前發生，一度引起府院及國安系統關切是否為國安事件，昨日中午，警方逮捕４嫌帶回查辦，台北市警局局長陳嘉昌聞訊，立即於下午４時許前往中正一分局頒獎表揚員警立即偵破案件。

據警方了解，４嫌都來自萬華地區，警方懷疑他們有四海幫幫派背景，但４嫌都堅決否認。開槍的２４歲嫌犯簡廷衛，曾有妨害公務、毒品等前科，車主施漢陽雖僅２１歲，卻已有槍砲、毒品前科，還擁有價值二百萬的賓士新款Ｃ３００轎車，引人側目。

警方調查，４嫌是在３０日凌晨前往忠孝東路４段一家酒店喝酒，喝至清晨６結帳離去，４人共乘白色賓士車沿忠孝東路往萬華方向行駛，在行經行政院２號門前時，坐在右後座的簡嫌在大家起鬨下，搖下車窗舉槍朝天空開了一槍，女嫌隨即由迴轉道加速往東逃逸。

４嫌作案後輾轉逃到北市萬華區雙園街一家旅店投宿休息，轄區中正一分局警方以車追人，隨後追查到旅店外，見到嫌犯所駕白色賓士車後，查出嫌犯入住旅店，隨即入店逮人，並在賓士車上起出作案手槍及３６發子彈，以及２把刀械，經帶回偵詢後晚間移送北檢偵辦。

(中時 )

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