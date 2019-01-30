停業托嬰中心違法收托幼童 南市社會局長帶隊查獲

2019年01月30日 19:20 中時 洪榮志

台南市歸仁區一家托嬰中心去年10月30日申請停業後，停業期間卻仍持續收托幼童。市府社會局長黃志中30日帶隊稽查時，當場查獲該中心違法收托21名幼童，除依兒少法開罰3萬元，也要求托嬰中心10日內限期改善，不得收托幼童，後續將協助家長轉換保母或其他托嬰中心。

社會局指出，該家托嬰中心於去年10月30日因為要新設托嬰中心，舊的申請停業，經社會局核備在案。但社會局接獲檢舉，這家托嬰中心在停業期間仍持續收托，經派員暗中稽查，認為相關事證明確，30日由局長黃志中帶隊稽查時，現場共查獲收托21名幼童，另查閱收托名冊竟達25名幼童，已嚴重影響受托孩童及家長之權益。

社會局說，違法的托嬰中心無法加入準公共化服務，連帶也影響家長不能領取托育補助；家長將幼兒送托到未登記的居家托育人員或未立案的托嬰中心，對家長及幼兒而言缺乏保障，不但無法申請托育補助，幼兒也沒有投保學生團體保險，安全及品質都有疑慮，非常容易產生糾紛。

黃志中強調，台南市重視幼兒的托育安全及家長的送托權益，對於違法情事絕不寬貸。社會局每半年都會針對立案托嬰中心不定期稽查，另對新立案的托嬰中心則3個月稽查1次，為確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質，轄內的立案托嬰中心，均經由工務局、消防局、衛生局及社會局共同至現場勘查，並待環境設備及人員資格完全符合相關法規後，才能核發立案證書。

社會局指出，目前台南市有69家立案托嬰中心，相關資訊及收費標準都會隨時更新並公佈於社會局網站，提醒家長可多加利用查詢，如果發現有未立案托嬰中心，請洽台南市政府社會局婦女及兒童少年褔利科06-2985085檢舉。

(中時 )