頂新集團契作雲林200公頃地瓜魏應充現身

頂新和德文教基金會董事長魏應充30日現身簽約記者會，除了地瓜以外，其餘問題不回答。（周麗蘭攝）

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雲林縣長張麗善（前排左四）與魏應充（左二）30日一同出席地瓜契作簽約記者會，後排是金色大地、真臻鮮、德克士、全家四大通路商總經理或執行長。（周麗蘭攝）

金色大地、真臻鮮、德克士、全家4大通路商在大陸銷售台灣地瓜一年需求量600公頃，30日與雲林縣府簽約將與水林地瓜農契作200公頃，頂新和德文教基金會董事長魏應充現身表示，這是農民贏、政府贏、台灣農業贏、企業贏、消費者贏的5贏策略。

雲林縣長張麗善代表官方、水林鄉農會總幹事洪丁仁代表生產方、金色大地總經理呂政璋代表四大通路商30日於縣府簽約，將與水林鄉地瓜農契作200公頃57號甘藷。

金色大地總經理呂政璋表示，四大通路的銷售量需要契作600公頃，產量約繞台灣9.22圈，但也只能賣348天而已！因為產季需求之故，將分別向雲林、嘉義、台南、高雄契作，水林地瓜是首選，雲林要上場，地瓜先上場、買家要上場，把產銷通路接起來。

縣長張麗善表示，水林鄉種植地瓜的面積約1000公頃，契作200公頃就占五分之一，對農民來講非常大的幫助，四大通路都是最暢銷的，除了鮮食還做成加工品，感謝四大通路商在前面認真衝刺，農民可安心耕種。

魏應充致詞說，四個兄弟對台灣土地有很深感情，祖先告訴他們要成人之美，把台灣農業發揚光大，是農民、政府、台灣農業、企業、消費者的五贏政策，希望縣政府與有農民給頂新一個機會和大家一起打拼。

(中時 )

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