1公分厚培根超吸睛！甜鹹交織「培根太后」視覺、味覺都滿足

2019年01月30日 19:49 中時 徐力剛

大份量「培根太后班尼迪克蛋」深受男性族群喜愛。（徐力剛攝）

現代人工作繁忙，假日睡到自然醒可謂常態，早晨來客美味早午餐，喚醒沈睡味蕾，宣告假期正式展開。連鎖美式餐廳「樂子／TheDinner」以早午餐必備培根為靈感，推出厚切1公分「培根太后」系列餐點，即日起至3月10日限期販售，饕客視、味覺都滿足。

全新餐點「培根太后」以舊金山名店SweetMaple經典料理「TheMillionaire’sBacon百萬富翁培根」為靈感繆思，樂子餐廳老闆杜湘怡分享，為貫徹美式料理精神，與主廚親赴SweetMaple取經，選用油花分布均勻豬腹協肉為食材，厚切1公分保留口感，厚度為市售培根8倍，先均勻塗抹糖漬醃料調味，再放入高溫烤爐烘烤逼出油份，甫出爐油亮表面滋滋作響，撲鼻香氣醉人，初嘗濃郁肉香充斥口中，甜鮮交織風味令人著迷，冷卻後口感宛如蜜汁肉乾般。

人氣餐點「培根太后班尼迪克蛋」以經典班尼迪克蛋為原型，依序鋪上英式瑪芬、烤蕃茄、綠捲生菜、晚香玉筍、厚切培根及半熟水波蛋，其中少見的晚香玉筍外形神似蘆筍，為夜來香花苞和花莖部位，出餐前淋上荷蘭醬妝點，最後撒上些許蝦夷蔥及食用花朵，品嘗時半熟蛋液傾瀉而出，扎實馬芬蘸佐蛋液享用，搭配甜而不膩培根享用，別有一番滋味。

輕食族最愛「培根太后酪梨吐司」，以酪梨混合酸奶、香草、萊姆汁與羅勒葉製成抹醬，佐以半熟水波蛋和培根太后，呼應健康飲食觀念，加入酥炸黎麥點綴，多層次口感令人驚艷。美酒在餐期中有著畫龍點睛之效，飲品「血腥瑪麗太后」選用伏特加、番茄汁為基底，混搭塔巴斯科辣醬、芹鹽、黑胡椒、辣根醬、檸檬汁等，兼具酸、甜、苦、辣、鹹5種風味，搭配培根太后肉串享用。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

輕食類首選「培根太后酪梨吐司」。（徐力剛攝）