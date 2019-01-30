「惡房東」張淑晶改名再出發 情侶不承租果然挨告

2019年01月30日 19:29 中時 陳俊雄

張淑晶由於名氣響亮，最近又改用他人名義在新莊福營地區招租套房，卻對看屋後不願承租的情侶提出侵占告訴，新北地檢署調查後，30日將看屋情侶處分不起訴。

湛男、蔡女這對情侶檔去年5月與「福營房務的謝小姐」相約到新莊福營路看房子，但到了晚間11點約定時間，謝小姐遲遲未能現身，僅透過LINE告訴兩人門卡、電源卡及鑰匙都放在密碼鎖的箱子裡。

湛、蔡2人看完屋後，原本想要承租一樓的套房，沒想到向謝小姐連繫卻被無故提高租金，蔡女覺得事有蹊蹺，上網查詢發現這間套房曾發生冷氣工裝修時摔死的意外，且房東可能是大名鼎鼎的張淑晶而決定不承租。

誰也沒想到，這間套房的幕後屋主真的就是張淑晶，事後她果然以房卡、鑰匙等物品遺失為由，對湛、蔡這對情侶提出侵占告訴。

湛、蔡2人表示，離開前已將房卡及鑰匙放回，大門監視器應有拍到過程，且兩人並未租房，沒有拿走房卡及鑰匙的必要；張淑晶則聲稱，「謝小姐」是她的助理，但當檢方要求「謝小姐」出庭作證，她卻又說「謝小姐」怕被加害無法出庭，且監視器鏡頭遭到破壞，沒辦法提供檔案。

檢方認為，即使監視器鏡頭被破壞，主機仍應保留影像檔案，加上房卡及鑰匙對湛男、蔡女也沒有任何利用價值，且張淑晶也表示房卡是用兩人名字去設定，若擔心湛、蔡事後擅自進屋，只要更改設定即可，今日偵結全案後，以全案只有張女單一指述，證據力薄弱，今將湛男、蔡女處分不起訴。

(中時 )