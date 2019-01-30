影》F-16毒蛇飛行表演隊首位女指揮官誕生

柔伊‧科特尼克接下F-16「毒蛇」飛行表演隊女指揮官任務，是美國空軍史上首位能單機示範飛行的女飛行員。（圖／美國空軍）

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中時電子報

美國空軍29日宣布，F-16「毒蛇」飛行表演隊首位女指揮官誕生，這位綽號為「SiS」的指揮官名為柔伊‧科特尼克（Zoe Kotnik），她也是美國空軍史上首位能單機示範飛行的女飛行員，接下來將帶領團隊完成20場示範表演。

柔伊‧科特尼克接下F-16「毒蛇」飛行表演隊女指揮官任務，是美國空軍史上首位能單機示範飛行的女飛行員。

據美國航空新聞網站The Aviationist及地方媒體The State報導，美國空軍29日宣布，柔伊成為F-16「毒蛇」飛行表演隊（F-16 Viper Demonstration Team）新成員，接下來一年裡，她將率領團隊橫跨全美，完成20場示範飛行任務。

要成為F-16「毒蛇」飛行表演隊成員相當不容易，飛行員要通過各項艱難訓練及拿到4項認證，這包括場外飛行培訓及30次以上的任務執行。

柔伊事實上出生飛行世家，叔叔也是飛行員，因此她從小就常有機會看到戰機在空中翱翔的英姿，長大後更繼承叔叔衣缽，她2011年畢業於空軍學院，其後8年服役於空軍，累積了超過1,000小時的飛行時數，過去也有飛行表演經驗。值得一提的是，2017年1月川普就職美國總統時，柔依就曾與同袍組成四機編隊，飛越國會山莊上空。

柔伊表示她很期待接下示範飛行員的新任務，希望自己能為年輕一代帶來影響，尤其根據過往經驗，她特別清楚當飛行表演在眼前上演時，那種第一手的體驗將如何影響個人感受，希望自己也能成為年輕一輩的靈感與動力來源。

飛行員在表演中展示戰鬥機的精巧動作，讓一般大眾能夠一窺戰機的多元角色，因此飛行表演一向被空軍視為維持公共關係的重要途徑。

(中時電子報)

文章來源：New F-16 Viper Demo Team Commander Is Also The Air Force’s First Female Single-ship Tactical Demonstration Pilot

文章來源：First woman to fly solo in air shows based in South Carolina, Air Force says

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