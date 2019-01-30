豬年討吉利大坑農場麝香豬人氣旺

2019年01月30日 19:32 中時 李其樺

新化大坑休閒農場飼養的麝香豬平日放養在農場內自由走動，也會主動和遊客撒嬌討食物。（李其樺攝）

大坑休閒農場今年準備3千株蘭花，包括蝴蝶蘭、文心蘭和瑪格麗特，從農場入口到沿途參觀路線都有蘭花可以欣賞。（李其樺攝）

大坑休閒農場設置體能訓練場，有繩索吊橋讓遊客挑戰體能和膽識。（李其樺翻攝）

新化大坑休閒農場過年期間除了安排山泉蘭花季，負責人蔡澄文飼養數十隻麝香豬，在農場內趴趴走，蔡澄文歡迎民眾過年來農場體驗採草莓，還可以賞蘭花、和可愛麝香豬互動。

大坑休閒農場經營近30年，農場面積約10公頃，為新化在地知名觀光農場。大坑休閒農場從2016年起舉辦山泉蘭花季，今年邁入第4年，農場主蔡澄文表示，今年準備3千株蘭花，包括蝴蝶蘭、文心蘭和瑪格麗特，從農場入口到參觀路線都有蘭花可以欣賞。

除了美麗的蘭花，大坑休閒農場另一大特色是飼養山雞、兔子、山羊和孔雀白鴿等可愛動物，放養在農場內和遊客自由互動；其中最受遊客歡迎的便是農場所飼養的麝香豬，即使是平日也有不少遊客慕名前來農場參觀，和麝香豬合照。

蔡澄文表示，他飼養麝香豬超過十多年，麝香豬性格溫順，會主動和人撒嬌，目前共有4隻未滿1歲的麝香豬平常養在農場內和遊客互動，由於麝香豬太可愛，去年過年期間還曾經發生遊客將其中一頭小豬偷抱走，企圖帶回家養，幸好最後有找回來。

此外，大坑休閒農場安排2天1夜套裝行程，民眾過年期間來參觀，除了可以和可愛動物互動，還可以在農場內的生態步道健行、前往觀景樓賞日，晚上夜宿可邊泡山泉、一邊欣賞蘭花。

(中時 )