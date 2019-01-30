酪農業開放外勞補人力最快7月試辦

2019年01月30日 19:32 中時 王思慧

跨國勞動力政策協商諮詢小組今（30）下午召開會議，針對酪農業、農業缺工問題，同意農委會提出的試辦方案，准許酪農業、農業外展引進外勞試辦計畫，最快7月可上路。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠指出，為因應缺工問題，諮詢小組同意農委會試辦1年，這次試辦方案申請預計為期1年，根據2017年的農業人力調查，台灣農業長期缺工1.5萬人次、季節性缺工20萬人次，試辦後再提出成效討論，同時間該試辦方案也牽涉到外國人從事就業服務法修法作業。

薛鑑忠強調，基於本勞優先，酪農業申請者、農業外展申請者（各地農會）需先用合理薪資招募本勞，若經2至3周若仍未招募到人，才可申請外勞；酪農業申請者要有4名本勞（含雇主）才能配1名外勞，本勞合理招募薪資為2萬8千元。

農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君表示，曾針對酪農業開辦國內人力投入獎勵方案，提供名額54名、薪資加上津貼近4萬元，雖然一開始有90多人報名，經過訓練後真正進入農場的僅有20多人。後來平均3至5天就會有人離職，原因就是要清晨4時工作，9點下班、下午4點再工作的型態，還要接觸大型動物，工作辛苦。

目前規劃養有80頭以上的農家為1個申請單位，需要登記有案、自然人，1個單位僅可配1名外勞，全台灣額度最高配額是配400名外勞。

農委會今也申請農業外展外勞試辦，由農會聘僱外勞，再分派到有需求的小農工作，外勞的食宿、薪資等都是農會負責，農會再向有使用人力的農民收費。

雇主會以過往有過人力調度經驗的農會為主，將首要以機械化調整輔導農家是、外勞人力補充為原則，目前全台農業缺工最嚴重的地區為台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄等8縣市。

(中時 )