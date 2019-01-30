農藥政策急轉彎！禁用巴拉刈延至109年

2019年01月30日 19:35 中時 游昇俯

農民常用除草劑巴拉刈原訂於2月1日起全面禁止販賣及使用，但因盤點截至去年底農藥販賣業者及農民持有數量，屆期恐將無法使用完畢，故農委會決定將禁止販賣及使用期限延後1年。24％巴拉刈溶液將從109年2月1日起禁止販售及使用，33.6％巴達刈水懸劑則因數量不多，仍自今年2月1日起禁止販售及使用。

巴拉刈農藥一般作為水稻、豌豆、柑桔、甘蔗等作物除草劑，以及紅豆收成的乾燥劑使用，但因屬於劇毒農藥，且沒有解毒劑，為降低民眾中毒風險，防檢局於106年10月5日公告24％巴拉刈溶液及33.6％巴達刈水懸劑等2種農藥，自107年2月1日起禁止加工及輸入，並自108年2月1日起禁止分裝、販賣及使用。

防檢局副局長鄒慧娟表示，因防檢局106年公告將禁止加工製造後，民眾出於預期心理，業者生產較多，農民亦有囤積現象，仍有許多農藥存在民間，經防檢局本月15日最新一次盤點，截至去年底業者持有數量，若以往年平均使用量計算，仍需約1年始可使用完畢，故將禁令延後。

鄒慧娟指出，考量民間持有農藥數量仍多，沒有給予適當去化時間，若農民偷偷囤積家中，滲漏汙染反而會造成風險，並且，因為農藥屬於事業廢棄物，銷毀去化不易，為了不造成環境汙染，決定延長1年時間販售、使用，讓農民安全的使用完畢；但是，自2月1日起，仍舊禁止業者進行農藥分裝。

她說，因巴拉刈自107年2月起禁止加工製造，以有效期限2年計算，至109年2月1日禁令生效時也必然過期，故農友無論如何一定得在此期限前用完；此外，因33.6％巴達刈水懸劑目前數量不多，故仍維持原公告，自今年2月1日起禁止販賣、使用。

禁令生效，若業者仍繼續販賣或儲存禁用農藥，可處5年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，農民若繼續囤積使用，除將依法沒入，最高亦可處15萬元罰鍰，農民持有農藥應洽農藥生產、販賣業者辦理回收。

(中時 )