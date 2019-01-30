長青老兵憶當年 中市警六分局送暖表敬意

2019年01月30日 19:53 中時 盧金足

歲末年終，台中市警察局永福派出所加強重要節日安全維護，訪視長輩能安安穩穩過好年。（盧金足翻攝）

「我只盼望廿年不見的兒子，能返家團圓！」八十四歲的林老先生，國共戰爭時撤退來台，又參與大大小小金門戰役，練就一身的好武藝，可惜年事已高逐漸凋零，仍需照顧臥病在床的老婆，一直保持強健體魄跟健康心智，台中市政府警察局第六分局防治組長江一明會同永福派出所所長游銘鋒及勤區員警登門拜訪關心送暖，林老先生說，最大心願就是兒子能盡快返家，安心過個好年。

台中市警察局第六分局分局長陳武康重視轄區經營及為民服務案件，對於轄內需關懷對象總是極為重視，並秉持警察局長楊源明「民眾的小事就是警察的大事的服務態度」，建立良好的警民合作關係，維護轄區良好治安環境。

歲末年終家家忙著採買佈置，準備迎接新的一年，住在西屯區的林老先生，長年獨力照顧臥病在床的太太，觸景傷情，經常詢問管區員警失蹤二十餘年的獨子有無訊息，自嘆年紀已高老兵漸漸凋零，引頸期盼兒子能在新的一年返家團圓，看看年邁老伴。

歲末年終，台中市警察局永福派出所加強重要節日安全維護

，針對特殊案例編排訪視勤務，透過探訪個案了解生活條件及需求，提供必要的生活協助，讓年老長輩倍感溫馨生活不虞匱乏。

台中市政府警察局第六分局防治組長江一明會同永福派出所所長游銘鋒及勤區員警登門拜訪，林老先生感到窩心，特地至社區大廳受訪，講述當年放棄升學毅然從軍，後來國共戰爭撤退來台，在台灣落地生根，多年來已將他鄉當故鄉。

永福所長游銘鋒表示，平時由勤區員警掌握關懷對象，除有需要申請急難救助案件會配合里長申請，並報請社工人員關懷慰問之外，轄區員警也會定時探訪轄區獨居老人身體狀況及飲食起居。

得知近年來林老先生鮮少與外界接觸，特別訪視彌補家人不在身邊的孤單，並加強協尋失蹤家庭成員返家團圓，讓林老先生有機會與兒子團爐過年。

(中時 )