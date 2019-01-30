百億塑身衣千金歌手驚爆未婚生兩子！小孩生父竟是他

2019年01月30日 20:00 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名塑身衣蘿琳亞的千金歌手唐芯近期發行首張單曲，記者會時曾被記者問是否已婚，當時她否認，沒想到今（30）日卻爆出她是未婚生子，而交往多年的男友就是兩個小孩的爸爸。

唐芯先前表示未婚，也大方談論男友，如今卻傳出男友就是兩個小孩的爸。（圖／記者李家穎攝）

據《蘋果》報導，唐芯傳出未婚生兩子的消息，求證經紀人過後證實她有兩個兒子，一個6歲一個4歲，而交往7年的男友就是小孩的爸。

百億千金唐芯好友都是名媛貴婦，唐志中老婆小咪（左起）、 陶喆老婆Penny、唐芯、鍾欣怡。（圖／經紀公司提供）

經紀人表示：「她非藝人工作身分時的朋友們都知道她有小孩，我們沒有不想讓外界知道，只是她的孩子還小，希望保護他們，我們公司有安排過年時帶孩子到育幼院做公益，她本身是個好媽媽，很關心社會上需要關心的家庭與孩子，希望大家給她私人空間。」

唐芯發片時，眾星雲集師兄古曜威也站台。（圖／記者李家穎攝）

唐芯日前接受《中時電子報》專訪時表示，自己從小讀音樂班，長大後為了幫忙家裡去讀了設計，學裁縫、選布料都自己來，隨後進到媽媽公司擔任設計職位。據報導指出，生下兩個孩子後，因為雙方忙碌，就讓婚事一直拖著，預計今年底或明年初才會補辦婚宴。

(中時電子報)