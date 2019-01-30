彩券商憂春節安全 中市警局長：強力守護市民財產安全

2019年01月30日 20:29 中時 盧金足

台中市警察局第六分局分局長陳武康（中）關切轄區彩券行銷售安全，特別加強宣導，全力維護彩券業者安全保障。（盧金足翻攝）

農曆春節將至，國人喜歡於新春沾喜氣買彩券、刮刮樂搏手氣，彩券業者現金交易熱絡，容易成為歹徒行竊或搶劫目標，台中市議員黃馨慧、台中市彩券經銷人員職業工會理事長陳中岳及台中市肢體傷殘關懷協會理事長卓秀璣拜訪台中市警察局長楊源明，希望警方能加強巡邏，保障業者生命財產安全。

台中市彩券經銷人員職業工會理事長陳中岳表示，身障者經營彩券行業收入微薄，適逢農曆春節即將來臨，民眾拿到紅包通常會買張彩券試試手氣、或是博個開運好彩頭，因而交易現金流大，難免成為歹徒覬覦目標，希望警方能加強巡邏，讓彩券業者不用提心吊膽，擔心成為歹徒眼中的肥羊。

市議員黃馨慧指出，經營彩券業者多是身障者，就算是肢體完好的民眾，面對歹徒也會心生害怕，更何況是行動不便的身障彩券業者。為協助業者捍衛權益，呼籲政府儘速將彩券業者納入行動支付行列，未來讓刷悠遊卡也可以買彩券，減少現金流，保障彩券業者生命財產安全。

台中市肢體傷殘關懷協會理事長卓秀璣說，政府體恤身障者停車不便，特別規畫殘障車格，但經常發生殘障車位被違規占用情形，導致身障者無處停車，或停放到很遠的車位，建議警方加強取締違規占用汽、機車殘障車位，除開單外也加強拖吊，以嚇阻不當占用殘障車格。

警察局長楊源明強調，加強重要節日安全維護工作期間，為維護民眾財產安全，若有大量現金擔心放置身旁易遭宵小覬覦，轄區各派出所均有提供貼心的暫代保管服務，並編排警力加強守望及密集式巡邏各財物匯集處所，全力維護彩券業者安全，以避免遭不肖人士犯案；同時警方將強力取締違規占用汽、機車殘障車位，以保障身障者權益及安全。

(中時 )