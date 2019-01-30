龍華科大「四合院VR」邊玩邊流汗

2019年01月30日 20:06 中時 賴佑維

台北國際電玩展日前落幕，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系師生開發的多款遊戲吸引不少民眾參觀。（賴佑維翻攝）

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系師生前往台北國際電玩展擺攤，其中「四合院VR」是全國首款結合虛擬實境裝置與全向跑步機的沉浸式虛擬實境體感遊戲，電玩展期間更獲得不少詢問。

開發遊戲的師生梁志雄等人作品有「四合院VR」、「MakeFire」，其中「四合院VR」玩家不但頭戴虛擬實境裝置，還結合VirtuixOmni全向跑步機，彷彿就真的身歷實境一樣，挑戰自我體能的極限。、「MakeFire」則是結合行動電競、行動商務的手機遊戲，期望打開不同的市場。

梁志雄表示，「四合院VR」遊戲的上個版本，曾經在2018放視大賞獲得競鋒國際美術創意設計獎，此次參展的版本，改版成較為偏向戰鬥與生存，玩家將扮演法力高強的道士，持劍或者符咒，前往四合院斬妖除魔。遊戲結合了無線VR頭盔及VR跑步機，玩家不但可以浸感，同時線性移動也不易暈眩的體驗，更可以跑出汗，享受電動同時健身。

龍華科大校長葛自祥指出，龍華科大遊戲系致力培育學子成為具有國際觀與市場實務的遊戲開發設計與數位內容產業人才。台北電玩展系上師生成果發表獲得好評，顯示多年來在教學與研究的卓越成果。

(中時 )