又出貨了！高雄農產品出口 再13貨櫃銷往大陸

2019年01月30日 20:21 中時 林宏聰

韓國瑜上任後，高雄在地水果出口屢傳捷報，圖為農民忙碌集貨裝箱。（高市農業局提供）

韓國瑜上任後，高雄在地水果出口屢傳捷報，圖為農民忙碌集貨裝箱。（高市農業局提供）

韓國瑜上任後，高雄在地水果出口屢傳捷報，圖為農民忙碌集貨裝箱。（高市農業局提供）

農曆年前，高雄貨持續賣出去！韓國瑜上任後，高雄在地水果出口屢傳捷報，元月29日外銷加拿大14.4公噸後，30日再出13貨櫃至大陸，將分運福州、上海等地；阿蓮區農會笑稱，元月番石榴、蜜棗出口量已比去年同期成長1倍。

「東西賣得出去」不只是口號，番石榴、蜜棗、蓮霧等水果盛產，許多國外買主看準高雄農產品質，包括加拿大、馬來西亞、大陸、香港、新加坡等紛紛下單，農業局年前一刻不得閒，趕在假期前為農民抓緊「發大財」商機。

六龜森展農產品運銷合作社、大樹冠瀧果菜合作社接到大陸訂單，30日透過高金輪船海運至廈門，再分送至福州、杭州、金華、上海，這次出口包括棗子6公噸、蓮霧10公噸、鳳梨27公噸，除高雄在地水果外，也透過屏東的合作社收購美濃、旗山、屏東九如、里港檸檬20公噸、台東鳯梨釋迦24公噸，合力拚外銷。

此外，阿蓮區農會元月14日先出口1貨櫃番石榴至加拿大，29日再加碼14.4噸運往溫哥華，未來每月2貨櫃穩定出口加國市場；阿蓮區農會興奮表示，元月番石榴已外銷40噸、蜜棗8噸，業績比去年同期增加1倍。

高市農業局長吳芳銘說，國外買家現在對高雄農產品興趣頗高，市府把握這波商機，抱持開放態度歡迎各國接洽，將在地生產履歷、國際認證水果推廣出去。

(中時 )