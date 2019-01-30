健力》「館長」批辦比賽受阻 體育署出面說明

2019年01月30日 20:12 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

健身中心經營者「館長」陳之漢日前在直播痛批花錢推廣健力賽卻遭到高雄市體育處阻撓，對此教育部體育署今天表示，署內聯繫中華民國健力協會趙珍葉秘書長，趙秘書長表示協會與館長雙方對贊助內容並未達成共識。

體育署透過聲明稿指出，「館長」提到的全國菁英盃健力錦標賽，是中華民國健力協會每年辦理的全國性錦標賽，今年預計7月份舉辦，由於108年計劃正在審核中，體育署亦將援例核定該會年度計畫及補助部分經費，並會鼓勵協會結合社會資源，自籌財源促成比賽進行。

體育署補充，各單項協會辦理全國性賽事，贊助相關事宜均交由協會自主權責，體育署不會干涉香菇事務。本次健力比賽贊助爭議，體育署已於今（30）日聯繫中華民國健力協會趙珍葉秘書長，其表示協會與館長雙方對贊助內容並未達成共識。

最後，體育數表示這次賽事如果涉及國家代表隊選拔，健力協會應依照「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，訂定教練選手遴選制度及培訓計畫，報教育部備查，體育署將持續輔導相關協會，健全選訓機制，並提升全國性賽事舉辦品質。

而陳之漢的態度也大改變，昨天針對自己先前批評高雄市體育處及市長韓國瑜以直播方式道歉，改口是誤會一場，並說要他到高雄登門道歉都沒問題。

(中時電子報)