健力》「館長」批辦比賽受阻 體育署出面說明

館長29日晚間開直播，為自己錯罵韓國瑜阿莎力道歉，被讚男子漢。（資料照／取自館長直播）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

健身中心經營者「館長」陳之漢日前在直播痛批花錢推廣健力賽卻遭到高雄市體育處阻撓，對此教育部體育署今天表示，署內聯繫中華民國健力協會趙珍葉秘書長，趙秘書長表示協會與館長雙方對贊助內容並未達成共識。

館長炮轟 體育處澄清未接觸

體育署透過聲明稿指出，「館長」提到的全國菁英盃健力錦標賽，是中華民國健力協會每年辦理的全國性錦標賽，今年預計7月份舉辦，由於108年計劃正在審核中，體育署亦將援例核定該會年度計畫及補助部分經費，並會鼓勵協會結合社會資源，自籌財源促成比賽進行。

體育署補充，各單項協會辦理全國性賽事，贊助相關事宜均交由協會自主權責，體育署不會干涉香菇事務。本次健力比賽贊助爭議，體育署已於今（30）日聯繫中華民國健力協會趙珍葉秘書長，其表示協會與館長雙方對贊助內容並未達成共識。

最後，體育數表示這次賽事如果涉及國家代表隊選拔，健力協會應依照「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，訂定教練選手遴選制度及培訓計畫，報教育部備查，體育署將持續輔導相關協會，健全選訓機制，並提升全國性賽事舉辦品質。

而陳之漢的態度也大改變，昨天針對自己先前批評高雄市體育處及市長韓國瑜以直播方式道歉，改口是誤會一場，並說要他到高雄登門道歉都沒問題。

(中時電子報)

快評》館長選總統
舉重》國際舉重總會秘書長訪台 分享交流經驗
影》丹麥羽協和選手達成協議 前世界球王重返國家隊
影》丹麥羽協和選手達成協議 前… WSBL》美女射手末節飆分 國泰持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。