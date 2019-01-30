陸殲20進駐安徽蕪湖基地 作戰範圍直逼第二島鏈

2019年01月30日 20:15 中時電子報 盧伯華

最近有大陸網民在安徽蕪湖空軍基地附近拍攝到殲-20戰機的照片，國外的衛星圖片也發現蕪湖修建新的機堡，大陸央視更開始宣傳殲-20戰機與中共空軍楷模郝井文，種跡象顯示共軍已開始部署原先只進行展示飛行的殲-20戰機，目標是台灣以北、濟州島以南包括沖繩列島在內的東海大部份海域，以對抗日、韓等國所部署的F-35戰機，即試圖將殲-20的戰力延伸至第二島鏈。

據《新浪軍事》報導，去年2月宣佈殲-20開始列裝空軍作戰部隊近一年後，有網民拍到該款大陸自製隱形戰機已進駐位安徽蕪湖空軍基地，這項部署可能是中共為制衡美軍在夏威夷部署B-2轟炸機。而另一則官方的視頻則顯示，東部戰區的王海空中戰鬥旅列裝的殲-20戰機，已成建制具備作戰能力，這是中國第一個殲-20作戰旅級部隊。

大陸網民在安徽拍攝到的殲-20戰機。（圖／新浪軍事）

報導指出，美軍宣佈在夏威夷部署B-2與F-22戰機，據稱是為了對付中國。而殲-20之所以部署在蕪湖空軍基地，主要是為了保證東南沿海的空中安全，當年該基地也是共軍蘇-27戰機實戰部署的第一個前沿基地。此外，國外衛星照片還發現，蕪湖基地已修建了26個新型機堡，可以駐紮一個標準空軍團的機群。殲-20進駐後，可以對臺灣島以北與濟州島以南包括沖繩列島在內的廣大海域進行巡邏，對抗在這一帶出現的國外隱身戰機。

而在央視節目中，中共開始大力宣傳空軍「時代楷模」郝井文旅長，並搭配殲-20戰機飛行畫面，外界因此猜測郝井文旅將是第一個裝備殲-20的戰鬥部隊。若以先前的共軍宣傳畫面判斷，郝井文旅可能編有3個團，即一個殲-20團，一個殲-16團和一個殲-10C團。

報導說，央視曝光的視頻也證實殲-20戰機已裝備空中加油裝置，並開始進行空中加油演訓。以殲-20現在2000公里的作戰半徑來看，在進行一次空中加油之後，將擴大到3000公里以上，而這將覆蓋從日本到菲律賓等廣大的第一到第二島鏈之間的絕大部分海域。

報導分析稱，依中共習慣，在公開第1個殲-20作戰單位具備作戰能力的時候，就意味著至少第2個作戰單位已開始進入改裝與訓練階段，如此第3個作戰單位接裝就不遠了。加上近期又有關於渦扇-15完成鑒定的報導，可以預期殲-20的首批量產型已接近完成，或許即將出現裝備渦扇-15的殲-20A。分析認為，南部戰區目前有蘇-35戰機，因此第二個殲-20可能會部署於北部戰區，因為那裡面臨日、韓等國的隱形戰機F-35，更是中國大陸軍政中心，因此最需要保護。

(中時電子報)