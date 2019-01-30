美海軍最後的F／A-18C戰機 將在2月1日退役

2019年01月30日 20:25 中時電子報 江飛宇

被稱為「藍色衝擊波」(Blue Blasters )的VFA-34，是美國海軍最後一支操作F/A-18C大黃蜂戰機(Hornet)的戰鬥攻擊中隊，這支隊伍將在本週進行告別飛行，2月1日以後，該中隊將要換裝成F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet)，這代表大黃蜂戰機將完全離開美國航艦甲板。

航空學家(the aviationist)報導，VFA-34中隊在2018年1月5日至4月11日期間，完成了他們在航艦上的最後一次戰鬥部署，之後就回到維吉尼亞州的奧西安納海軍航空站(NAS Oceana)，準備新戰機的換裝工作。

VFA-34獨特的抽菸骷髏隊徽。(圖/美國海軍)

1996年之前，VA-34中隊操作的是A-6入侵者攻擊機。(圖/美國海軍)

VFA-34大多數時候部署在第七艦隊，參加了西太平洋的防務，以前稱為第34攻擊機中隊(VA-34)，使用的飛機是A-6入侵者攻擊機(Intruder)。直至1996年，A-6全面退役後，該中隊換裝成F/A-18C戰鬥攻擊機，中隊名也加上了代表戰鬥的「F」，變成「VFA-34」。

雖然F/A-18C將在幾天內正式退役，但卻有一些更早期型的F/A-18A會在美國海軍隊伍中，因為這批F/A-18A曾在幾年前啟封，整修與安裝新式的AN / APG-73雷達，改稱為F/A-18A+，做為部訓教練機之用，畫入VFC-12與VFA-204中隊。由於它們還很堪用，因此F/A-18A+將繼續在奧西安納飛行。

另外，美國海軍的藍天使特技隊還會繼續操作F/A-18C一段時間，但可預見的未來，也會改用超級大黃蜂戰機。

還有，美軍陸戰隊航空兵 (Marine Corps aviatio )的F/A-18C也還會繼續使用，等待F-35B 垂直起降戰機逐步換裝。

(中時電子報)