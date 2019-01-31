酸甜草莓配 滑順蛋糕幸福好滋味

2019年01月31日 07:11 中時 林欣儀

鋪了滿滿草莓的「草莓便當」成為冬天必吃甜點。（林欣儀攝）

隱藏版「草莓夏洛特」鋪了滿滿的水果、內餡以法式布丁搭配，香醇好滋味。（林欣儀攝）

酸酸甜甜的草莓搭配香濃滑口的蛋糕，造就幸福好滋味！「草莓便當」風潮席捲全台，成為冬季必吃甜點，跟隨這股草莓熱潮，「樂曲手做甜點」老闆蔡宗富特別製作「草莓香緹便當」，廣受好評；此外，隱藏版的「草莓夏洛特」必須預訂才吃得到，以法式布丁當內餡、搭配滿滿草莓，吃來入口即化。

身為2個孩子的爸爸，蔡宗富特別重視甜點食材的選用，去年4月在台中市開設屬於自己的甜點手作坊，材料選用不計成本，以隱藏版「草莓夏洛特」為例，上層鋪了滿滿、大顆草莓，讓人看了垂涎欲滴，切開蛋糕，可以見到三層香草蛋糕夾著豐富內餡，幸福感十足。

蔡宗富說，「草莓夏洛特」內餡鋪了滿滿一層切片草莓，另一層則以法式布丁搭配，法式布丁口感較一般布丁滑順、可說是入口即化，香甜口感配合草莓的酸甜，宛如絕配。此外，特別選用動物鮮奶油製作蛋糕體，雖成本較高且不易造型，但濃、純、香的味道，吃了就會愛上它。

因為「草莓夏洛特」必須分別先製作蛋糕體、布丁及外圍的手指餅乾，做工相當複雜，被列為店內「隱藏版」甜點，只有識貨的老饕才知道，且採預訂製作。

此外，因應坊間「草莓便當」旋風，蔡宗富也趕搭草莓熱潮、做起便當，用蛋糕體、鋪上整層切片草莓、香緹奶油餡等食材，一層層堆疊起的草莓蛋糕口感滑順、柔和，打開蓋子、用湯匙挖著吃，是情侶、閨蜜或好友間分享情感的甜蜜滋味。

(中時 )