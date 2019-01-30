迎春節長假 各大OTT平台推出新春優惠 好康大亂鬥

2019年01月30日 20:43 中時電子報 吳家詮

為迎接今年農曆春節9天連假觀影高峰，各家OTT平台紛紛推出一系列強檔好片及新春優惠，就為搶攻過年宅商機，LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，每逢長假期就會有大量用戶湧進站內追劇，農曆春假為年度長假之最，以去年來說旗下會員數、下載量及瀏覽量，均創歷史新高紀錄，今年針對農曆年節，LiTV祭出多重優惠，期望會員數能比平日有雙倍成長，且春節期間，很多民眾返鄉或出外踏青，LiTV影音特色是走到哪看到哪，打破只能在家觀看的宅經濟限制，更是多螢跨載具大小通吃，有機會都帶動收視攀升。

而愛奇藝台灣站數據顯示，台灣民眾過年期間最愛類型仍以戲劇為優先，其次依序為動漫、綜藝、電影及兒童節目，其中觀看流量又以連續劇、動漫及兒童頻道的增幅最為顯著，推測是因春節假期長，動輒40-70集的陸劇可一次追完，短集數的韓劇更可趁年假追完兩到三部，因此帶動連續劇頻道流量，春節放假期間全家人聚在一起的溫馨時刻，針對電視端，愛奇藝台灣站也推出春節專屬片單，讓民眾在圍爐時刻可以和親朋好友一起享受大螢幕的視覺體驗。

台灣大哥大旗下myVideo則看準農曆春節向來是影音OTT平台觀片旺季，去年春節當週myVideo看片量較年前一週成長超過30%，看片人數更大幅成長50%，今年也將推出多部強檔電影及戲劇，拚業績再成長。

愛奇藝台灣站也推出春節專屬片單，讓民眾在圍爐時刻享受大螢幕的視覺體驗。（取自愛奇藝網站）

此外，根據遠傳friDay影音觀察，隨著大螢載具推動，近期大螢幕使用比例成長180%，且男性多半為目標性的挑片觀影，女性則偏好參考排行榜挑片，春節假期將至，預期今年農曆年假用戶觀看時間將會成長二成！

(中時電子報)