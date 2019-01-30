遭狄鶯痛罵不信會幸福 已婚女星聞孫安佐出事這樣做

狄鶯9年前在節目上批評阿Ben愛劈腿，讓徐小可很尷尬。（圖／翻攝自 Youtube）

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中時電子報
阿Ben、徐小可結婚9年。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家臉書）
遭狄鶯痛罵不信會幸福 已婚女星聞孫安佐出事這樣做

女星狄鶯過往總給人有話直說的大姊頭形象，過去她自曝看不慣藍潔瑛耍大牌，2010年狄鶯也曾在節目上對當時還是阿Ben女友的徐小可痛罵男方愛劈腿，唱衰兩人「最後運氣有多好我才不信」，今(30日)徐小可被問此事，坦言知道狄鶯那時是為她好，先前孫安佐出事回到台灣，徐小可透露夫妻倆有間接關心，暗示沒心結。

狄鶯、徐小可等人2010年上《康熙來了》，主題是「康熙好友控訴大會」，當時的阿Ben與張本渝、麻衣等人傳出緋聞，不久又和徐小可交往，令狄鶯在節目上痛罵阿Ben愛劈腿，「一段一段感情後再來下一段，而不是一直在重疊重疊，一直在傷害傷害，最後你說你運氣有多好，我才不信咧！」間接諷刺徐小可這段感情不可能走得長久。

當下，徐小可表情尷尬幫阿Ben說話，稱男友已經成熟很多，一旁的羅霈穎則補刀說：「三、五年後妳可能會介紹另一個人跟我認識，我也是開心的接受另一個人」。據《自由時報》報導，如今已和阿Ben結婚9年，生下2子1女的徐小可回憶此事，表示知道當年狄鶯是刀子口豆腐心，是為她好、擔心她受傷才說這些話，先前孫安佐在美國被關，他們夫妻也有主動關心，「我們也很心疼」。

(中時電子報)

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