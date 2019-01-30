彰化燈會試點燈 先睹為快

彰化燈會30日晚上試點燈，精彩的燈光藝術裝置超吸睛。（鐘武達攝）

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溪州公園的彰化燈會會場30日試點燈，燈光投射下的園區讓人驚艷。（鐘武達攝）
彰化縣長王惠美主持彰化燈會試點燈。（鐘武達攝）

2019花在彰化燈會將於農曆大年初一晚上6點正式開燈，為確保燈會順利演出，縣長王惠美30日晚上親至溪州公園試點燈，結合傳統與現代科技的燈光初亮相，就讓公園運動的民眾驚艷，有人直呼「無看無采（不看可惜）」，還當場打電話邀約親友趕快來。

王惠美表示，「花在彰化」燈節是第2年舉辦夜間展演，從農曆大年初一至十五的每天上午9點到晚上9點，今年主題為「花好月圓．豬事如意」，更首度結合光影藝術科技在公園的綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，搭配每30分鐘以彰化、花、團圓為主軸的光雕秀，將彰化的人文與特色作呈現。

燈會所在的溪州公園入口處布置的是「花喜臨門」，透過花海意象的投影科技迎接遊人走春的新年意象；迎面而來的是主燈「花現幸福，豬事如意」，豬爸爸牽著豬小弟提著燈籠喜迎春節，展現彰化歡迎親子同遊的熱情期待。

哇，好漂亮！接著就是綠薏湖中又大又圓的月球裝置藝術「花圓月團圓」，縣府說，可以透過互動AR科技讓民眾輸入新年新願望，願望將幻化成煙火及天燈，將祝福綻放至月球上，隨著願望冉冉升空，象徵新年一切順遂心想事成。湖中還有「上善若水」裝置藝術，透過老屋窗花的年節喜氣。

園區內還有「團圓光廊」、「張燈結綵光廊」，更有縣內高國中小學師的手繪燈籠600多件作品展出，相當喜氣又精彩。

(中時 )

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