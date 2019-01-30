教育部政次由劉孟奇接任 國教院長許添明回鍋

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教育部今晚表示，現任政務次長職務，經行政院同意，由中山大學政治經濟系劉教授孟奇接任；至於國家教育研究院院長，則由台師大教授許添明擔任。教育部長潘文忠和許添明都是再度回鍋原職務，相當特殊。

新任教育部政次劉孟奇，台灣大學經濟學研究所博士，曾任國立中山大學教務長、財團法人大學入學考試中心主任等職。

劉孟奇現在是大考中心主任，今年學測國文科改寫樂評家馬世芳及作家張曉風等人的文章出題，但他們均有些許抱怨，不過劉孟奇接受媒體採訪時表示，「將重新檢視大考題庫，以後大考就不用他們的文章命題」，這種直白的對應方式，讓外界耳目一新。

劉孟奇出這一招，馬世芳轉而批評媒體說，「我並不覺得表示一下自己的意見，就等於『跳出來表示不滿』。我既沒有『痛批』，更沒有『抗議』。是否不用這種重鹹重辣的修辭，你們就不會寫新聞稿了？」

至於新任國家教育研究院院長許添明，美國哥倫比亞大學教育學博士，曾任花蓮教大國民教育研究所所長、多元文化教育研究所所長、台師大教育學系主任、課程與教學研究所所長、教育政策與行政研究所所長、教育研究與評鑑中心主任及教育學院院長等職。

潘文忠2016年5月20日第一次擔任教育部長時，就找來許添明擔任國家教育研究院院長來規畫12年國教課綱。但隨著潘文忠辭職，葉俊榮在去年7月擔任部長後，8月起就不續聘許添明，當時正當12年國教課綱審得如火如荼，卻臨時不續聘他，引起外界相當大的質疑。

不過潘文忠1月14日擔任教育部長後，又把許添明找回來當國家教育研究院院長，兩人都再度回鍋原職務，算是相當特殊。現在各部會首長忙著當網紅來宣導政策，潘文忠會跟進嗎？他昨表示，「要我當網紅，比我決定回任教育部長還困難。」

此外，教育部資訊及科技教育司司長由台中教育大學教育學院院長郭伯臣接任，國立自然科學博物館館長由台大物理系教授孫維新接任。

(中時 )

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