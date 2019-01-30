稅務出張所2／1重新開張 擲骰子搶全年霸王車位、霸王杯全年無限暢飲！

蘿西家族進駐南投稅務出張所，將於2／1重新開張，百年風華再現！（廖志晃攝）

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南投「小白宮」稅務出張所，即將於2月1日重新開張，並由溪頭妖怪村的兄弟姐妹「蘿西家族」進駐，再現百年風華；過年期間到場擲骰子，就有機會獲得限量3個全年霸王停車位，或者10個全年免費暢飲各種飲品的霸王杯！

南投縣政府委外經營ROT案的「南投稅務出張所」位處於南投市中心，周邊有傳統市場、商業金融銀行、公園、住宅區，很難找到停車位！

蘿西家族進駐南投稅務張所，和南投市民當鄰居，為敦親睦鄰，將提供限量霸王停車位，希望鄰居們不為停車所苦惱；想要霸王停車的朋友們，只要是南投市民，憑身分證，並在Facebook蘿西活動頁面，PO蘿西家族任何照片打卡，tag3位朋友，並公開分享於個人臉書頁面，就有機會參加擲骰子競取限量3個霸王停車位（認定車牌）；還有限量10位霸王杯得主，一整年不限飲品，無限暢飲！

擲骰子活動方式：第1關民眾必須先選擇競取霸王停車位或者競取霸王杯。第2關開始擲骰子，每次擲骰子有3輪機會，每輪有6顆骰子，共有18次機會。若再憑消費滿600元發票，再加入第7顆骰子；憑消費滿2000元發票，即可再加入第8顆骰子。

骰子共有6面，其中5面是「旺」字，一面是「喵」字，擲出5個喵字或4個喵字，分別有禮遇。擲出5個喵字，成為蘿西家族的榮譽成員，並享有蘿西家族一整年一切禮遇。擲出4個喵字，即可獲得蘿西家族限量精美小禮物。

霸王停車位得主和霸王杯得主，皆享有2019年全年購物9折優惠；並享有生日獲得蘿西主廚特製專屬生日蛋糕。

(中時 )

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