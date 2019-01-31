明道餐旅學生關懷社區共餐食堂 為長輩煮好料

明道餐旅系學生關懷社區老人共餐食堂。（明道大學提供）

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料理一上桌，長輩們就迫不急待拿起碗筷大快朵頤。（明道大學提供）

明道大學餐旅系學生為關懷鄰近社區的長者，農曆春節前夕他們發揮所長精心準備了藥膳人蔘雞湯等佳餚送到北斗鎮文昌里招待40名長輩，老人家看到豐盛的菜色，都忍不住拿起筷子大快朵頤，還邊吃邊稱讚同學們的好手藝。

餐旅系主任石東立說，參與活動的學生雖然已經放寒假，但為了這次活動，大家可是大早7點半就在學校中餐教室張羅，有的開火熬煮雞湯、有的負責蒸煮米糕等餐點。而為配合老人家的口味，學生們還特別對餐點的適口性及軟硬度進行調整，讓料理更加養生健康、好入口。

上菜囉！接近中午，石東立帶領學生將1道道剛出爐的料理送達，中華民國果菜合作社聯合社為響應社區共食送餐活動，也特別準備柳丁送給老人家。

品嘗了美味，謝秀梅阿姨不禁豎起大拇指稱讚明道學生的好手藝；里長田秋水說，社區從2年前開始辦理老人共餐食堂，這是第1次與學校合作，感謝明道大學餐旅系的學生們自己出錢出力，還特地在年前準備美味健康的餐點，這次共餐食堂除了美味料理，更多了年輕朝氣。

石東立表示，希望藉由替社區老人共餐食堂送餐活動，讓學生發揮學習專業，更能關心鄰里，同時學習到與老年人相處的經驗。

(中時 )

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