WSBL》美女射手末節飆分 國泰持續連勝不敗

2019年01月30日 21:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

WSBL霸主國泰女籃，今天再度面對中華電信強力挑戰，在美女射手黃鈴娟第4節單節10分及鄭伊秀全場得分、籃板「雙十」力挺下，最終88：74收下開季6連勝，可以開心過個好年。

黃鈴娟本戰貢獻19分，其中10分來自第4節，面對決勝節球隊10幾分的領先變成只剩10分，再透過犀利進攻幫助穩定戰局，她回應：「其實沒有特別注意被追到剩幾分，能夠要回氣是，主要還是從防守做起，帶動後續的進攻。」

黃鈴娟補充，雖然自己表現起伏較大，本季從替補出發，但她仍不急於想證明自己，而是練球、比賽都做好本分、全力以赴，面對陣中新秀陳薇安開季站穩先發的好表現，她認為是良性競爭，「我也因此受到激勵、想要變得更好，如果我的上場時間比較短，代表我還沒做到教練團的要求。」

國泰鄭伊秀(中)今天繳出19分、11籃板「雙十」數據。(中華籃協提供)

國泰開季至今6戰全勝，陳薇安此役貢獻全隊次高16分，未能締造連續6場比賽得分至少20分，但她不在意，表示只想分享球，不刻意去求個人得分；鄭伊秀則繳出19分、11籃板「雙十」數據，她謙虛表示主要是在場上做好自己本分，比較不滿意自己竟然弄到四犯。

電信女籃本戰以文祺22分最高，謝佩君贊助16分。

今天是WSBL在農曆年前最後一個比賽日，黃鈴娟透露，教練團貼心地在高鐵、台鐵開放購買過年車票前公布放假日期，讓外地球員可以及時搶車票，全隊大約可以獲得一周休假。

(中時電子報)