促轉會：將於228前公告第三波有罪判決撤銷名單

友善列印
中時

促轉會於30日發新聞稿表示，將於二月二十八日前公告第三波有罪判決撤銷名單。

促轉會指出，照促轉條例第6條第3項第1款規定，依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者。其有罪判決自條例施行之日，已視為撤銷。促轉會任務是蒐整相關檔卷資料進行比對確認，以進行公告相關作業。

促轉會指出，該會依據促轉條例第6條第3項第1款規定辦理清查並進行公告作業程序的案件，內含二個條件：

(一)案件當事人過去曾依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」獲得賠償、補償或回復受損權利

(二)案件當事人過去受有「刑事有罪判決」

促轉會稱，目前曾獲補(賠)償的案件數約1萬3133件──包括已依二二八事件處理及賠償條例獲得賠(補)償案件(約2314件)、依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例獲得補償案件(約7965件)、依戒嚴時期人民受損權利回復條例回復受損權利案件(約3124件)。

促轉會表示，但並不是每一件曾獲補(賠)償的案件當事人都「曾受有罪判決」，須由促轉會調閱相關資料後一一仔細比對，排除受「無罪」判決，以及當事人因不付軍法審判、獲不起訴處分、遭槍斃或緝捕致死者等沒有判決之當事人，方得進行公告作業程序。

促轉會指出，截至目前為止，由已調得之資料初步分類估計，曾依「二二八事件處理及賠償條例」獲得賠(補)償之案件中，可能屬「曾受有罪判決」約444件；曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」獲得賠(補)償之案件中，可能屬「曾受有罪判決者」約5600件。因此，促轉會依促轉條例第6條第3項第1款規定進行公告之案件總數，初估約6000件(如後附表格)，惟實際數據，仍待每筆詳細清查。

促轉會聲稱，該會預計將於108年2月28日前辦理第三批公告作業，並於5月31日前辦理第四批公告作業。除少數因調卷困難或存有疑義之案件外，預計將於5月31日前大致完成促轉條例第6條第3項第1款案件之公告作業，期能滌除司法不法，並彰顯司法正義。

(中時 )

韓國瑜當選後 王世堅：很多人拜… 朱立倫晚間參加普濟殿花燈點燈：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。