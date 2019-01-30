聯名插畫家出奇招！鮮肉男星群推「創意小語」紅包袋

2019年01月30日 21:25 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

春節將近，有經紀公司出奇招，請來知名插畫家「栗子狂想」將公司旗下藝人畫成卡通版人物放上紅包袋，除了有最近退伍出道的「海巡宋仲基」趙元赫外，也有「儀隊金城武」呂金象、網紅皮卡忠、190公分的星光20前強的阿美族帥哥周翰祥。

與知名插畫家「栗子狂想」合作的小鮮肉紅包袋。（圖／宏威國際提供）

這款高顏值插畫紅包袋，紅包上面的小語相當有趣，有寫著「我的心意比裡面的數字更有意義」、「我這麼可愛不是應該你包給我嗎?」、「當你發達時請想起我」、「等我結婚記得包大包一點喔」、「下次拿到的紅包會跟我一樣高」，還有同志朋友專屬的「愛不分性別，紅包一定要拿回」，超有創意又可以行銷藝人的紅包袋，這些特製暖男的插畫紅包袋，更是讓收到的人印象深刻。

「海巡宋仲基」趙元赫（左）、190公分的阿美族帥哥周翰祥（右）。（圖／宏威國際提供）

這次配合經紀公司宣傳，插畫未來更有搭配藝人一起做成周邊商品可以回饋給粉絲跟販售，而訂製這些插畫紅包袋更是讓拿到紅包袋的人難忘，一曝光就有將近上百名粉絲索取，現在演藝圈競爭，除了個人特色外，特製宣傳品更是現在經紀公司創新的宣傳方式，也讓人更有記憶點，相當有特色。

(中時電子報)