美控中俄伊朝網路竊密 陸外交部發言人：去年 今年 未來回應一樣

2019年01月30日 21:18 中時 藍孝威

據美國媒體報導，美國參議院情報委員會29日舉行關於全球威脅的年度聽證會，國家情報總監丹•科茨在會上稱，「中國、俄羅斯、伊朗和北韓正在越來越多地使用網路行動以更多方式來威脅思想和機器——竊取資訊，影響我們的公民，或破壞關鍵基礎設施。」對此，大陸外交部發言人耿爽30日反問，如果連世界頭號強國美國都覺得四面八方都是威脅，那麼其他國家該怎麼辦？日子還怎麼過？

大陸外交部30日的例行記者會上，有記者就美參議院情報委員會聽證會相關表態向耿爽提問。耿爽回應，去年大概也是這個時候，他也曾就類似聽證會回答過相似提問，他在去年做出的回應依然符合當下的情況。「我可以重複一遍我去年的回應：美國是世界頭號強國，軍事實力無人能及。如果連美國都覺得四面八方都是威脅，那麼其他國家該怎麼辦？是不是得覺得危險就在家門口？日子還怎麼過啊？」

「我不知道美方強烈的不安全感從何而來。我想強調，世界上沒有絕對的安全，一國的安全更不可能建立在別國不安全的基礎上。中方一貫宣導樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀。希望美方能夠摒棄零和思維，放棄以對抗的視角看待大國關係，順應和平與發展的時代大潮，同中方、俄方以及國際社會一道，共同維護國際和平與安全。」耿爽說，「以上是我去年的回應，也是我今年的回應，如果明年美國參議院情報委員會還要搞類似的聽證會，發出同樣的論調，我還會是這個回應。」

(中時 )