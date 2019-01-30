柯文哲嗆交出戰犯 段宜康：推出午門斬首嗎？

2019年01月30日 21:44 中時電子報 丁世傑

對於柯文哲嗆要把戰犯交出來一事，民進黨立委段宜康今（30）日說，「民進黨交出戰犯，呃，甚麼叫做交出戰犯？是要把人推出午門斬首嗎？還是甚麼意思？他要民進黨殺掉哪幾個人？開除哪幾個人黨籍？或者要哪幾個人去跟他道歉？是要跪在市政府門口嗎？」

根據中央社報導，民主進步黨立委段宜康30日上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問，談及民進黨2020年選情，段宜康說，很困難，「我從不認為海嘯過去了」，但也不認為蔡總統像台北市長柯文哲所說的是「一日行情」，選後有徹底檢討跟作風的改變，也知道民意的變化很快。

段宜康說，4年前蔡總統找陳副總統搭檔，風評很好，總統也很倚重陳副總統，但為什麼大家開始討論「蔡柯配」、「蔡賴配」，把陳副總統放到哪邊去，他認為「英仁配」是最合理的。

周玉蔻問，前行政院長賴清德會不會參選2020。段宜康表示，「不會啦」，賴清德卸任後，只有出席台北市、台中市兩場立委補選的助選，及制憲基金會的活動，其他就很少了；「如果蔡英文選不上，別人也選不上，我仍然是這樣子看」。

段宜康也說，他選前就判斷，柯文哲不管有沒有選上台北市長「都會選總統」，而且2020年就會選，雖然跟黨內高層研判不太一樣；但柯文哲在當選市長後馬上又要選總統，困難度會高一些，即便可以拖到6、7月才宣布參選，但也才就職半年，會有正當性的問題。

至於高雄市長韓國瑜是否會參選2020總統大選，段宜康認為可能性不高，因為韓國瑜同樣有正當性問題；國民黨要推出前新北市長朱立倫或前立法院長王金平，「朱王配」或「王朱配」，段宜康說，他不知道，但認為國民黨最後還是朱立倫參選。

段宜康接受媒體訪問時表示，民進黨一定不會放棄跟柯文哲合作的機會，除非是爭議太大，否則的話，所有需要爭取的支持，民進黨都不會放棄。至於柯文哲嗆要把戰犯交出來，段宜康表示，「民進黨交出戰犯，呃，甚麼叫做交出戰犯？是要把人推出午門斬首嗎？還是甚麼意思？我覺得柯市長常常說一些摸不著頭腦的話，他可能要具體講清楚，他要民進黨殺掉哪幾個人？開除哪幾個人黨籍？或者要哪幾個人去跟他道歉？是要跪在市政府門口嗎？他可以具體點名，民進黨會做判斷，」

(中時電子報)