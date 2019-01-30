成龍、阮經天首合作 《神探蒲松齡》年初一兩岸同映

2019年01月30日 21:46 旺報 廖慧娟

阮經天在《神探蒲松齡》在扮演大俠燕赤霞。（愛奇藝影業提供）

《神探蒲松齡》由成龍（右）與阮經天主演。（愛奇藝影業提供）

由成龍、阮經天、鍾楚曦所主演的強檔賀歲奇幻大片《神探蒲松齡》，今天（1月30日）宣布將於大年初一2月5日於大陸及台灣上映。在片中飾演「燕赤霞」的阮經天，久違電影賀歲檔，又是與成龍大哥合作，壓力自然是不在話下，談起當初聽到要接演成龍的電影，阮經天可以說是既期待又怕受傷害，期待的是能夠跟成龍合作，也算是了了自己一樁心願。

阮經天笑說，自己進戲院看的第一部香港電影就是成龍的《醉拳2》，當時大銀幕上的成龍，醉酒打拳招招都是虎虎生風，讓年紀尚小的他留下了永難忘懷的畫面，沒想到長大能跟自己的偶像合作。

拍攝《神探蒲松齡》時，讓阮經天印象最深時刻很多，其中之一是林柏宏醉酒武打的戲，由成龍親自下場指導，阮經天在一旁看到那場景，猶如《醉拳2》經典畫面重現，讓親眼目睹的他直呼：「真是太夢幻了！」

另一個經典畫面是阮經天失手打掉成龍古裝頭套。阮經天回憶，進組第一天就拍他和成龍對打的戲，一個套招沒算準，他就把成龍的頭套打掉，現場瞬間靜默，他自己也楞住，遲了3秒才反應過來，緊張地察看成龍有沒有受傷，反倒是成龍笑著安慰他：沒事沒事，趕緊讓梳化重新過來整理。」阮經天心有餘悸的說：「太恐怖了，才第一天就闖禍，如果再差了幾公分打到了大哥，自己都不敢想像呢！」

《神探蒲松齡》也是阮經天出道以來，吊過最多鋼絲的一次，早也吊晚也吊，甚至一天10至12個小時都掛在鋼絲上，只有放飯才能稍稍喘口氣；阮經天也分享「經驗」，表示吊鋼絲前，胃裡不能有太多食物，否則會吐，某天因為工作多，實在太餓了，多吃了幾口飯，結果一上鋼絲轉兩圈就吐了，讓他飽受折麼，此後只要吊鋼絲就會節制飲食，不然堂堂一個大俠，動不動的暈吐多沒面子啊！

(旺報 )