以色列版雄三誤射 以軍戰艦開火擊中義大利航母

2019年01月30日 22:01 中時電子報 盧伯華

我國海軍曾發生喧騰一時的「雄三飛彈誤射事件」，最近類似的事件則出現在精明的以色列人身上。一艘以色列戰艦在義大利港口內發射了數枚防禦性被動式干擾火箭彈，彈體爆炸碎片擊中港內的義大利航空母艦，義大利為此大為憤怒，演習因而叫停。雖然火箭彈未對義大利航母造成嚴重破壞，亦無人員傷亡，以色列為此致歉，並將涉事水兵審判下獄。

陸媒《環球時報》引述以色列《首要信源》日報網站消息報導，這起發生在數月前的事件一直到最近才被媒體披露。當時義大利海軍和以色列海軍正在舉行聯合演習，在演習期間以色列戰艦在義大利港口內發射了數枚防禦性的被動式干擾火箭彈，火箭彈爆炸碎片擊中了附近的義大利航母。此事讓義大利海軍極為憤怒，聯合演習並因此而暫停。

以色列輕型護衛艦。（圖／首要信源）

報導說，問題的嚴重性在於這種火箭彈的功能，是通過大量釋放內部的微小鋁箔金屬絲來干擾敵方雷達。一般這種干擾彈只適用於公海，在空曠、開放水域使用。但以色列卻在港口水域內對航母發射，這可能會對艦載雷達等電子設備造成重大破壞和損害。也因此這次誤擊的損害引發不同猜測，所幸義大利軍方發布的消息顯示並沒有造成嚴重破壞，也沒有人員傷亡。

報導稱，演習中斷後，以軍進行事件調查發現火箭彈是因一連串故障和多人犯下的嚴重錯誤造成，其中包括艦長、部分軍官到實施發射操作的水兵。涉事的海軍人員水兵已經受到審判並被監禁，艦長和一些中級軍官都受到嚴厲的懲戒。最後在兩國海軍官員舉行的會議上，雙方共同舉起葡萄酒杯達成和解，然後繼續進行演習。

據以色列國防軍發言人辦公室表示，這起事故沒有造成人員受傷，也沒有任何物質財產損失，並且否認義大利海軍曾作出了「尖銳反應」，最後強調兩國海軍將繼續合作。

報導中並沒有披露義大利航母的具體身份。目前，義大利海軍擁有兩艘可搭載短距離起飛、垂直降落戰機的航空母艦，分別是「加里波第」號(Giuseppe Garibaldi)和義大利海軍旗艦「加富爾」號(Cavour)。

報導引述分析認為，事故中受傷的很可能是義大利海軍的一艘「聖喬治」級(San Giorgio)兩棲船塢登陸艦，目前此級兩棲登陸艦義大利有3艘，其滿載排水接近8000噸。由於配備有起降直升機的直通飛行甲板，可能被誤認為是航空母艦。

(中時電子報)