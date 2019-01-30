基隆加強重要節日安全維護工作 林右昌慰勉員警

2019年01月30日 22:19 中時 游昊予

年關近在眼前，過去基隆民眾熟悉的春安工作，現改名為「加強重要節日安全維護工作」，今年自28日22時起至2月11日24時止，為期15天。基隆市政府特於1月30日21時舉行首長聯合慰問活動，由市長林右昌主持行前會議簡報，並與警察之友會理事長柯孫達一同致贈警察局春節執勤慰問品及慰問金，由警察局黃局長代表受贈。

今年的「加強重要節日安全維護工作」工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」，30日晚上9時，市長林右昌協同基隆市議會議長蔡旺璉、副議長林沛祥及副市長林永發等人，分4組前往全市各區慰問包括執勤各區公所、警察、消防、憲兵及協勤民力等。市長林右昌在黃局長陪同下率隊至憲兵隊、消防局、中正區進行慰問；副市長林永發則前往信義及仁愛區；另基隆市議會議長蔡旺璉帶隊前往暖暖及七堵區慰問、副議長林沛祥則於安樂、中山區慰問。

警方表示，108年加強重要節日安全維護工作除警察局現有警力1110人全力投入外，本次慰問以協勤民力為主，計慰問義警、民防、義交、守望相助隊、義消等，共計1,780人，並致贈受慰問單位春節慰問金及慰問品，同時感謝警察、憲兵、消防及協勤民力人員，於春節期間不辭辛勞維持全市治安平穩、交通順暢並提供為民服務等工作，對此給予最高的肯定與鼓勵。

(中時 )