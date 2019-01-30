有著巨爪與鱗片 牠是鳥還是恐龍？

這樣的腳像不像恐龍的?(圖/Sarah Davis)

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中時電子報

最近科學社群流傳一張照片，要大家猜測那是什麼動物。照片顯示了巨大的爪子與鱗片狀的腳，還使攝影師的手相形見絀，乍看很像是恐龍，而且還是電影侏羅紀公園當中，聲名大噪的迅猛龍(伶盜龍)。正確答案是，那是一隻南方食火雞(Southern Cassowaries)也叫南方鶴鴕)的腳，這當中必有深意。

生活科學(Live Science)報導，美國德州大學奧斯汀分校的博士候選人，古生物學家莎拉戴維絲(Sarah Davis)於1月15日的推特上發表了一篇文章，強調現存的鳥類，其實與滅絕的恐龍有著很多相似之處，血緣上可以比擬成表兄弟，她在貼出照片時，還附上一段注解「鳥類就是恐龍」(birds are dinosaurs)。

在第二條推文中，戴維絲解釋說，這隻鳥是研究人員養的，在經歷了漫長而健康的生活後，已經死於自然原因。她在大學的脊椎動物古生物學實驗室，為這隻大鳥進行解剖時拍下了照片。這隻食火雞有著頗大的腳掌，所以與研究員的手一對比，更顯得有趣。

南方食火雞有著極粗壯的雙腿，腳掌的巨爪也很驚人，而且脾氣兇悍，被稱為最危險的鳥類。(圖/earth.com)
Southern Cassowaries

南方食火雞(學名：Casuarius casuarius johnsonii)生活在新幾內亞南部與澳洲北部，牠不會飛，體型頗大，成年鳥可長到近5英尺(1.5公尺)長，雌性可76公斤；雄性略小，但也重達55公斤。他們的頭部和頸部有著鮮豔顏色的羽毛，是一種示警，也是求偶的方式，食性是植物與水果。

戴維絲說，她所屬的研究團隊研究幾種不會飛的大型鳥類，比如鴕鳥、鴯鶓與食火雞，與其他會飛的鳥類相比，這些不飛的大鳥們，都有強而有力的雙腿，這樣不同的進化途徑，很可能保留了恐龍時期的腿部肌肉結構。

食火雞雖然是素食者，但是牠們可兇悍了，很少有鳥類像食火雞一樣，強烈的有效地傳達「別惹我」的態度，如果惹到牠們不高興，會毫不猶豫地踢擊，強力的腿以及巨大的腳爪有著極強的殺傷力，是公認「世界上最危險鳥類」第一名。

事實上，食火雞不只腳爪很類似迅猛龍，就連體型也是，真正的迅猛龍沒有電影那麼高大，兩個物種最大的差別可能只在嘴巴，恐龍有牙醫，而食火雞演化成無牙的喙嘴。

戴維絲希望通過她的推文，喚起人們對恐龍與鳥類之間關係的好奇心，她說：「鳥類就是現存活著的恐龍，我們今天看到的恐龍(鳥類)，與白堊紀末滅絕的恐龍同樣有趣。」

(中時電子報)

文章來源：Why This Enormous, Scaly Foot Looks Like It's from a Dinosaur

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