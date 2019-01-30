媽媽市長、藍爸爸與安置兒少圍爐

台中市長盧秀燕30日與台中市兒少安置機構孩子提前圍爐過年，讓孩子感受「媽媽市長」的溫暖。（盧金足攝）

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春節團圓，但有的小朋友因被家庭特殊境遇無法享受圍爐。台中市長盧秀燕及長年贊助兒少關懷活動的企業家「藍爸爸」藍正雄，30日邀請192名台中市兒少安置機構孩子到林酒店享用自助餐，提前圍爐過年，小朋友歡喜圍爐，感受社會溫暖。

盧秀燕說，身為「媽媽市長」，能和「藍爸爸」攜手做公益，就像一個家庭讓孩子們感受到愛與關懷，台中市280萬市民都是家人，盼有更多人投入公益，她也致贈感謝狀表揚藍正雄為孩子無私的付出。

十方啟能中心主任游月菊指出，孩子當中有一名身心障礙的孩子，來自單親家庭與母親相依為命，得知要與「藍爸爸」見面時期待好多天，因為「藍爸爸」曾給她親切的擁抱，溫暖的舉動在她心中刻畫出父親的形象。

小女孩說，未曾見過「媽媽市長」，特別製作卡片及禮物，感謝「媽媽市長」、「藍爸爸」及社會局，表達心裡滿滿的謝意。

台中光音育幼院一名曾因家境困難獲安置的兒童，畢業後投入志願役行列，今年因為要留營執勤，無法參與圍爐活動，但他感念成長期間有許多像「藍爸爸」善心人士支持，讓自己維持基本生活，並擁有自我實現的機會。

藍正雄感動的熱淚盈眶，往年這些孩子都只有「爸爸」的愛，今年有了「媽媽」的關心，讓孩子更感到溫暖，他每年都讓安置兒少票選喜歡的餐廳，很欣慰能達成願望，與孩子一起愛心圍爐。

(中時 )

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