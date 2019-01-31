救援關籠小犬 伴主人走過低潮覓得美好姻緣

Daniel養的小博美犬「陳北鼻」，多年相伴，已變成最親愛的家人。（盧金足翻攝）

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小博美犬「陳北鼻」，陪伴主人度過生命低潮，也找到同樣喜歡毛小孩的另一半。（盧金足翻攝）
Daniel與「陳北鼻」是最佳生活夥伴。（圖／Daniel提供）

從事是信仰文化研究者的Daniel，10年前接手身體虛弱的小博美犬，從高雄到台中一路相隨，並藉由帶著小犬環島旅行轉換心境，突破人生低潮期，更因此與老婆相戀共結連理，兒子出生後，兩夫妻依舊疼愛毛小孩，努力教導寶寶與毛小孩相處之道，狗狗就是家人，要互相尊重和平相處。

人需要運動，動物也要提供跑跑跳跳的空間，但一隻可愛的赤色小博美，卻因從出生到3歲被關在籠子裡度過，長期關籠結果導致腳部萎縮，身體虛弱沒元氣。

10年前剛大學畢業的Daniel輾轉得知，義無反顧的接收照顧，並取名「陳北鼻」，把小博美當寶貝一樣用心疼愛，細心照料近半年時間，「陳北鼻」終於恢復健康，嬌小可愛的愛犬總是帶著滿滿笑容迎接主人，成為Daniel最佳生活夥伴。

原本住高雄的Daniel，因工作關係來到台中，「陳北鼻」一路跟隨，Daniel說，工作忙碌中最開心的事，就是下班後「陳北鼻」在懷裡撒嬌的時光，每當心情煩躁鬱悶，Daniel喜歡將「

陳北鼻」背在胸前一起去旅行，騎車兜風或是開車遠行，每次的旅程都能讓Daniel充飽能量，繼續前進。

Daniel也因「陳北鼻」與社團朋友拉近距離，同樣喜歡毛小孩的朋友一起散步，到寵物餐廳用餐，大家有共通的話題，與另一半因毛小孩相知相戀，最後組成愛的家庭。

小孩出生後，他與太太對「陳北鼻」怎樣與孩子互動，在太太懷孕期間就做足功課，努力學習寶寶與寵物相處的方式，Daniel表示，夫妻倆常對著牙牙學語的兒子說，「陳北鼻是姊姊，要跟姊姊好好相處喔！」養狗不離不棄，狗狗就是最親愛的家人，小朋友不怕狗，從小就有好玩伴。

(中時 )

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