奈良櫻草莓塔 酸甜好滋味

草莓塔令人食指大動。（林瑞益攝）

友善列印
旺報
張家銘製作蛋糕遠近馳名，他手上端的是櫻花生乳捲。（林瑞益攝）
奈良櫻手作烘焙位於高雄市鳳山區三民路的巷子內，店面簡樸。（林瑞益攝）

冬天是草莓的季節，「奈良櫻手作烘焙」師傅張家銘製作的草莓塔在網路上頗負盛名，許多網友給予好評。只要吃過該店草莓塔或其他蛋糕的客人，再次上網訂購的機會相當高。

該店賣的草莓塔、草莓甜點盒相當受網友與民眾歡迎，許多人喜歡其草莓的酸甜，與爽脆的派皮互相搭配。張家銘說，該店的草莓塔有做減糖、減油，派皮嘗起來爽口不膩，符合民眾對健康的需求。

張家銘曾經到日本做過短期進修，在鳳山開店3年來已經打出口碑，在網路上有許多支持者。他透露，曾經有客人到店裡，詢問草莓塔、蛋糕的原料，在得知用的是日本麵粉、法國奶油後，露出心安的表情，從此也成為該店的主顧。

除草莓塔、草莓盒外，該店的櫻花系列蛋糕也相當受歡迎，還有手工餅乾、伴手禮禮盒等，都是該店的人氣商品。該店以網路訂單為主，客人透過網路選購產品，按照日期到店裡取貨。由於糕點品質穩定，儘管價格稍微偏高，但仍不少支持者。

該店開設於鳳山區三民路的巷子內，店面簡樸，店內也沒有多餘的裝潢。他說，創業維艱，他致力追求提升與穩定糕點的品質，讓顧客吃了滿意才是首要，待日後生意更上一層樓後，再好好裝潢店面。

店名：奈良櫻手作烘焙

地址：高雄市鳳山區三民路287巷4號

電話：0909-779-691

營業時間：上午9時至晚間6時（擇日公休，臉書宣布）

價格：草莓塔580元

(旺報 )

崗山之眼初一重新開園 每日前88… 崗山之眼初一重新開園　每日前88…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。