奈良櫻草莓塔 酸甜好滋味

2019年01月31日 07:21 旺報 林瑞益

張家銘製作蛋糕遠近馳名，他手上端的是櫻花生乳捲。（林瑞益攝）

奈良櫻手作烘焙位於高雄市鳳山區三民路的巷子內，店面簡樸。（林瑞益攝）

冬天是草莓的季節，「奈良櫻手作烘焙」師傅張家銘製作的草莓塔在網路上頗負盛名，許多網友給予好評。只要吃過該店草莓塔或其他蛋糕的客人，再次上網訂購的機會相當高。

該店賣的草莓塔、草莓甜點盒相當受網友與民眾歡迎，許多人喜歡其草莓的酸甜，與爽脆的派皮互相搭配。張家銘說，該店的草莓塔有做減糖、減油，派皮嘗起來爽口不膩，符合民眾對健康的需求。

張家銘曾經到日本做過短期進修，在鳳山開店3年來已經打出口碑，在網路上有許多支持者。他透露，曾經有客人到店裡，詢問草莓塔、蛋糕的原料，在得知用的是日本麵粉、法國奶油後，露出心安的表情，從此也成為該店的主顧。

除草莓塔、草莓盒外，該店的櫻花系列蛋糕也相當受歡迎，還有手工餅乾、伴手禮禮盒等，都是該店的人氣商品。該店以網路訂單為主，客人透過網路選購產品，按照日期到店裡取貨。由於糕點品質穩定，儘管價格稍微偏高，但仍不少支持者。

該店開設於鳳山區三民路的巷子內，店面簡樸，店內也沒有多餘的裝潢。他說，創業維艱，他致力追求提升與穩定糕點的品質，讓顧客吃了滿意才是首要，待日後生意更上一層樓後，再好好裝潢店面。

店名：奈良櫻手作烘焙

地址：高雄市鳳山區三民路287巷4號

電話：0909-779-691

營業時間：上午9時至晚間6時（擇日公休，臉書宣布）

價格：草莓塔580元

(旺報 )