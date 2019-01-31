護理師寵溺貓咪　眼神太療癒

26歲開刀房護理師施麗華說，「看到Coco在等妳的眼神，實在太療癒了」。（施麗華提供）

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Coco貼心又無悔的等待，讓施麗華不能沒有牠。（施麗華提供）
Coco貼心又無悔的等待，讓施麗華不能沒有牠。（施麗華提供）

「看到牠在等妳的眼神，實在太療癒了！」26歲開刀房護理師施麗華因周遭朋友同事都有養寵物，看著看著自己也想養一隻，多年後如願以償養了寵物貓Coco，不料因工作太忙無暇照顧，曾一度想放棄，但後來Coco貼心又無悔的等待，讓她變得不能沒有牠。

施麗華說，她養Coco2年4個月了，起初覺得牠好萌好可愛，也一直以為這就是大家喜歡養寵物的原因，但不久後因為工作時間的關係，忙到無暇照顧牠，礙於愧疚的心態，她曾一度想放棄牠、想把牠送走，但後來每次下班回家時，「看見牠等著你的眼神」，真的很療癒，且心情會莫名地變好。

久而久之，她才知道「愛與疼惜」才是大家喜歡養寵物的原因，她愛Coco的貼心，Coco則疼惜她的辛苦。施麗華感性地說，當她不再把Coco當成單純寵物而是家人時，她真的無法離開牠了，每天下班的第一件事，就是回家看「乖女兒」。

她說，每次回家時Coco都會在門口迎接，但有次回到家放好東西準備要抱Coco時，牠竟然不見了，她嚇得一直大喊Coco但就是找不到牠，幸好隔壁鄰居告訴她說Coco在門縫，她才安心。她笑說，原來她家有2道門，Coco被關在兩門之間，她回家時順手關門沒發現，Coco就這樣被關了起來。

(中時 )

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