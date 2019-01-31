林邊農會「芙華蘿莎」蓮霧 今年首度外銷香港、新加坡

林邊農會出品的「芙華蘿莎」品牌蓮霧，今年首度外銷香港、新加坡，每顆蓮霧都是精挑細選，至少經過3人認證。（謝佳潾攝）

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林邊農會出品的「芙華蘿莎」品牌蓮霧，今年首度外銷香港、新加坡，每顆蓮霧都是精挑細選，至少經過3人認證。（謝佳潾攝）

林邊農會為在蓮霧品牌百家爭鳴的時代坐穩首創品牌的稱號，對出品「芙華蘿莎」蓮霧的挑選非常嚴格，至少要經3人認證，中獎率約僅5至10％，堪稱是極品中的極品，而這20逾年來的堅持終獲國際認可，今年首度外銷香港、新加坡，每公斤賣價高達400元。

林邊農會總幹事黃金順指出，目前幾乎有種蓮霧的鄉鎮農會都會自創品牌來行銷，而用品牌來包裝蓮霧的首個農會就是林邊，品牌行銷的成功性大家有目共睹，所以才會越來越多農會跟進，直至今日發展成百家爭鳴，而這也正在考驗「老品牌」的定位。

黃金順說，20逾年來「芙華蘿莎」的蓮霧堪稱極品中的極品，因為這些蓮霧的挑選機制相當嚴格，除色澤都偏暗黑、暗紅外，果品也都相當好看，不僅不能有裂果、就連碰撞的痕跡都不行，且成熟度至少有9分，同時還要經過3人認證過才可以，因此被挑選中的機率很低，約僅有5至10％。

「這就是老品牌的堅持！」他說，在這樣的挑選機制下，「芙華蘿莎」蓮霧的數量真的不多，但林邊農會堅持顧好品質，因此品牌蓮霧都維持在不錯的價格，每公斤都有300多元，而這樣的堅持也獲得香港及新加坡的認可，不僅外銷生意談妥，每公斤還高達400元。

黃金順有信心地說，目前針對外銷的品牌把關更加嚴格，平均每天只能挑出50盒，但這也算是變相的物以稀為貴，林邊蓮霧的特殊性進而被凸顯。

(中時 )

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