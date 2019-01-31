民進黨不排除推新決議文 學者：民進黨真選舉黨

2019年01月31日 07:45 中時 季節

民進黨主席卓榮泰29日表示在兩岸、統獨議題上民進黨不排除推出新的決議文，對此世新大學教授游梓翔挖苦，民進黨真是個選舉黨，每逢選舉動作特別多，現在又動腦筋想在2020大選前，搞個新的決議文，預料內容將無助改善經濟和兩岸關係。

游梓翔指出，民進黨不願拿掉早已不合時宜的台獨黨綱，但為了選舉，先在1999年搞了個《台灣前途決議文》，不說台獨改說「揚棄一中原則」，8年執政把台灣搞成麻煩製造者後，又來了個《正常國家決議文》，回到正名制憲公投建國。決議文一個打臉前一個，連續彎道搞得台灣快要翻車，2019的決議文，看來是又想再玩一次文字遊戲騙選票嗎？

游梓翔質疑，卓榮泰誇口「不排除有一個新時代的東西出現」，但看來所謂「新時代的東西」，不過就是在蔡英文「維持現狀」的主旋律下，努力伴舞伴唱一下罷了，但是蔡英文主政下，「維持現狀」早已走音變調，伴舞伴唱發揮不了太大作用。

游梓翔表示，除非民進黨改掉台獨黨綱和去中國化的本質，真正回到憲法的一中精神，否則任何決議文縱使能「引導選舉走向」，靠內銷影響部分選民，但這能外銷化解或改善兩岸僵局嗎？當然不可能。光是看卓榮泰一面談改善經濟，一面說什麼不要為人作嫁，「否則都算到北京政府去，那就不行了」，就知道滿腦意識形態的人為什麼搞不好經濟了。

游梓翔指出，民進黨檢討了半天，還是選擇聽不見選民在九二共識下，「多一點經濟，少一點政治」的呼聲，真有決議文，不會是改善兩岸關係的方案，不過是另一份選舉文宣罷了。

(中時 )