父親任我讓組員玩弄凌辱...山口組老大千金淪性奴揭血淚史

天藤湘子被組員當性奴對待，還被債主強暴，父親卻始終不聞不問 (圖／路透)

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中時電子報

黑幫老大女兒卻是組員們的性奴！一名山口組老大千金天藤湘子不但沒有像其他黑道千金風光，反而淪落為父親對手、債主甚至組員們的玩物，不僅遭受暴力對待，還被輪姦、性虐待，險些命喪黃泉。

現年51歲的天藤湘子父親是山口組裡面其中一個派系的組長，然而這名父親卻是個人渣，每天醉醺醺回家，就是對她與母親動粗、摔東西，湘子每天看著母親以淚洗面，默默收拾地板，感到不捨，也贈惡自己身世。

湘子回憶表示，同學知道她是黑幫老大女兒，因此都不敢跟她做朋友，在學校總是孤獨一人，甚至還遭到校園霸凌，不甘心的她加上受到家裡黑道風氣影響，開始用糖果與金錢收買貧窮同學或是品行不良的學妹，組織校園幫派，除了向霸凌者復仇外，也開始跟鄰近不良學生衝突、打架，成為警察的頭痛人物。

逐漸長大的湘子遭到組員性侵，甚至用毒品控制，地獄般的生活長達5年，父親卻始終裝沒看到，湘子生活也越來越墮落，直到有次父親的債主找上門，把湘子抓到旅館注射藥物後進行輪姦、性虐待，還將湘子打得遍體鱗傷，之後丟棄在路邊，險些喪命的湘子送醫後救回一命。

事件過後，躺在病床上的湘子彷彿行屍走肉，這時妹妹來探望，哭著求姊姊回頭，讓她下定決心了結一切，回歸正常生活。湘子不僅戒掉毒品，也跟所有損友絕交，找到了刺青師的工作，也和一名攝影師結婚，只是背後藝妓咬著匕首的刺青圖也永遠跟著她。

湘子在2004年出了《極道之月》一書，將她悲慘經歷全都寫入書中，警惕年輕人，這本書也引起日本人廣大迴響，儘管大片刺青依舊讓許多人對她投以異樣眼光，但她不畏懼，背負一切撫養女兒，持續勇敢過生活。

(中時電子報)

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