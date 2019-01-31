01月31日三大報頭版要聞

2019年01月31日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

1124民進黨大敗，選前朗朗上口的轉型正義調子明顯放軟，政務委員林萬億昨拋出中正紀念堂變立法院的議題，表示將在農曆年後啟動跨部會，甚至跨院際協調。他強調，文化部報院的兩套方案中，並未建議拆除，轉型需凝聚各方共識，特別是立法院及台北市的意見，政院無預設立場及時間表。

屬於管制區的東沙島，內政部規畫開放。內政部長徐國勇昨透露，預計在4、5月開放觀光。國民黨立委馬文君則質疑，東沙是我領土，政府如何運用是我們的事，但政府用意是什麼？東沙位處較敏感區域，要推動觀光、創造價值當然是好，但也可能引起「不必要的紛爭。」

2020總統大選逼近，前內政部長李鴻源在美國洛杉磯演講時指出，國內政壇有網紅現象，政治人物追求網路聲量及民調，已有點走火入魔；民調高，不代表會做事，有意角逐大位者更要充實自我，腦袋有東西才是重點。

2020總統大選，民進黨是否換將？新潮流系綠委段宜康昨接受廣播節目訪問時直言，行政院前院長賴清德不會參選2020，甚至「蔡賴配」也不符現實。段宜康說，4年前蔡英文找陳建仁搭檔競選，陳建仁任內風評甚好，也受蔡英文總統倚重，為何還要討論「蔡柯配」、「蔡賴配」，「一個蔡要幾個配」？段直言，「英仁配」還是最合理。

@旺報

美國也颳起「韓流」。哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi）證實，確實邀請高雄市長韓國瑜赴哈佛大學演講，但時間與細節，需要進一步商議。韓國瑜已接受邀請，而訪美時間可能落在4、5月；倘若成行，韓國瑜將會是台灣市長級赴哈佛演講的第一人。

蔡英文總統近日再次致函梵蒂岡教宗方濟各，在信中指稱「大陸打壓矮化台灣」，強調「四個必須」的重要，還指責大陸「不放棄武力威脅」，最後宣揚台灣有和平精神。大陸國台辦發言人馬曉光30日上午在例行記者會中指責，蔡英文不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意，都是為了一己之私、一黨之私。

下周就是農曆春節，大陸方面已經開展了春運工作。大陸國台辦發言人馬曉光30日上午在例行記者會中表示，在大陸工作、念書台灣民眾若經福建中轉回台灣，大陸已強化水、陸無縫接駁，為台胞返鄉提供便利服務。針對近期台灣海關在入境口岸嚴查大陸赴台旅客攜帶肉製品，以防堵非洲豬瘟病毒進入台灣，大陸也加強對旅客宣導。

中國大陸軍事專家已解決了核武器爆炸等防護技術，似乎暗示中國的國防工程可以抵禦核武攻擊。解放軍報刊登了對陸軍工程大學教授錢七虎的專訪，報導內容指錢七虎是2018年度國家最高科學技術獎獲得者、防護工程專家、中國工程院首屆院士，從事防護工程研究和人才培養工作60餘年，建立了中國現代防護工程理論體系。

@工商時報

金狗年台股封關不來「電」，所幸傳產、金融攜手撐盤突圍，終場收9,932.26點小漲0.67點力守紅盤，萬點封關雖然缺臨門一腳，但是仍創下台灣高鐵市值大增523億元、中租-KY等股價市值同寫新高、上市櫃公司共發放現金股利1.415兆元寫新猷等六大驚奇。投資專家並一致看好豬年將再戰萬點行情。

經濟部讓步了，30日拍板2019年度再生能源躉購費率，離岸風電20年固定躉購費率為每度5.5（5.5160）元，較去年費率調降5.71％，但較預告費率減幅12.71％大幅縮小。

蘋果29日盤後公布本會計年度第一季（去年12月底止）營收、獲利雙雙衰退，是過去十多年來首度年終購物季業績負成長，令外界更加認定iPhone事業已走下坡，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）依舊樂觀認為大環境因素只是暫時。

女力崛起！我國五區國稅局長自2019年2月起清一色皆為女性，包括台北市國稅局長許慈美、北區國稅局長王綉忠、中區國稅局長宋秀玲、南區國稅局長盧貞秀及高雄國稅局長蔡碧珍。

(中時電子報)