韓國瑜受邀赴美演講 他揭真正原因！

2019年01月31日 08:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜將在今年4、5月間，赴美國波士頓哈佛大學進行演講，引發外界關注。國民黨草協聯盟發起人李正皓提出三大問題，並表示所有問題的答案都在韓國瑜身上，這才是美方邀請韓國瑜赴哈佛演講的真正原因。

哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi）證實，確實邀請高雄市長韓國瑜赴哈佛大學演講，但時間與細節，需要進一步商議。韓國瑜已接受邀請，而訪美時間可能落在4、5月；倘若成行，韓國瑜將會是台灣市長級赴哈佛演講的第一人。

對此，李正皓在臉書發文指出，許多人都在揣測韓國瑜赴哈佛演講背後所代表的意義為何？真正的理由是美方認為在此刻或可預見的將來，隨著韓國瑜在高雄的施政成績逐漸展露、人氣漸旺，韓國瑜也將如同過去的馬英九、蔡英文一樣，擁有著牽動兩岸區域和平的影響力。

「為什麼扛著中華民國、九二共識大旗的韓國瑜會在台獨意識的最強烈的高雄獲勝？」、「中華民國與九二共識又重新被台灣多數人接受？」、「面對中國大陸與美方，韓國瑜未來會向何者靠攏？」李正皓說所有問題的答案都在於韓國瑜身上，這才是美方邀請韓國瑜赴哈佛演講的真正原因。

李正皓指出，站在美國超級大國的角度，相較於俄羅斯、中東、北韓等議題，台灣一個直轄市市長的選舉根本是芝麻小事中的芝麻小事，即便韓國瑜的興起宛如政治奇蹟，美國也絕不會有興趣到特別邀請韓國瑜赴哈佛演講，否則柯文哲早在2014年就該受邀。因此，韓國瑜此次赴哈佛演講雖題目設定為「2018地方選舉對民主政治的影響」，但李說這個絕對是幌子，韓國瑜赴美真正的重頭戲是在演講之外與美方智庫、國會，甚至是白宮官員的會面。

回顧過去，不論是馬英九、蔡英文、金溥聰(代表馬英九)，到哈佛演講時，不論演講題目為何，總脫離不了兩岸關係，即便是2011年蔡英文，在哈佛演講時也花極大的篇幅在談民進黨在兩岸關係上的態度與策略。李直言，「因為唯一會影響美國利益的因素只有亞太區域的不穩定，而這也是美方唯一在乎的議題」。

李正皓認為，韓國瑜與柯文哲雖都代表某種類型的政治奇蹟，但韓國瑜與柯文哲最大的不同在，2014年柯文哲高舉墨綠大旗，順風贏下台北市；2018年韓國瑜則是扛著中華民國、九二共識等美方認為早在台灣被淘汰的價值，逆勢在深綠選區獲得勝利。

他說很長一段時間，在AIT與美方的認知中，中華民國與九二共識等價值在台灣已沒任何市場，取而代之的是天然獨或天然台等民進黨長期推動的意識形態，自始至終美方對2018大選的判斷都是「藍、綠席次不變」。因此，2018大選結果才會跌破美方眼鏡，選後更傳出AIT與美方被民進黨誤導，嚴重誤判大選結果的狀況。

(中時電子報)