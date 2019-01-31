90天賣出4億元佛跳牆！迪化街老店為何這麼夯？

2019年01月31日 08:53 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年關將至，各家無不卯力搶攻年菜市場，其中迪化街老店老協珍行銷最為強大，竟然90天能賣出20萬盅佛跳牆，而背後操盤的靈魂人物則是第四代接班人陳正威夫婦。這對夫妻銷售「佛跳牆」的功夫，連五星飯店都要甘拜下風，現在老協珍已穩坐量販超市最紅佛跳牆品牌寶座。

今周刊報導，四十歲陳正威是老協珍第四代接班人，12年前接下家族事業時，父親陳茂林給他出考題：老協珍不能只當供應商，想想如何開發熟食市場，第一個產品就是佛跳牆。

選擇開發佛跳牆理由很簡單，老協珍拿手的南北乾貨裡，海參、干貝等高檔食材，能夠加值的產品，正是佛跳牆。陳茂林給陳正威和媳婦丁懿娸訂下目標：「五年後，人家提到佛跳牆，要會想到老協珍」。

陳正威說：「阿公做生意，知道沒有一個生意可以一直做下去，要轉」、「老協珍面貌一直在變，每個階段碰到挫折就改變。」陳茂林一直想轉型，陳正威義無反顧地接下這道考題。

有陳茂林的充分信任，陳正威很敢衝刺市場，能在短短3個月大賣20萬盅，締造估計至少4億元營業額，對比一家飯店頂多一兩千組的年菜銷售數字，這對夫妻賣「佛跳牆」的功夫，連五星飯店都要甘拜下風。老協珍如願成了量販超市最紅佛跳牆品牌。

老協珍打響轉型第一炮，之後又陸續推出雞精、人參精等補品，找來大咖藝人徐若瑄、郭富城代言，老協珍善用社群大打代言人廣告的手筆，不僅帶動市場跟風，也讓人見識到接班世代的不同行銷手法。

這兩年，老協珍開始打進香港、新加坡市場。陳正威能否在同樣重視補品、強敵環伺的星港市場，搶下一席之地，值得拭目以待。

(中時電子報)