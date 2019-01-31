柯P也沾韓流？228衝一日雙城救聲量求見韓國瑜

2019年01月31日 08:42 中時電子報 王子瑄

台北市長柯文哲去年底以3000餘票險勝丁守中，又歷經兩岸立場惹議、「大學姊」林筱淇出走、陳思宇慘敗、韓國瑜崛起，聲勢一落千丈。為挽救人氣，特別選在228再辦「一日雙城」。預計從台北出發，高雄終點，並將來場「韓柯會」。

去年九合一大選，柯文哲挾浩大聲勢卻僅以3000餘票險勝，對於「兩岸一家親」之說與兩岸立場始終交代不清。「大學姊」林筱淇擁赫赫戰功，卻在戰勝後慘遭切割、投奔台中市長盧秀燕麾下；號稱「白色力量第一代」的陳思宇選前狂言：「阿北，我在中央等你！」卻僅獲不到萬票慘敗；昔日部下韓國瑜又一躍崛起為國民黨新共主。

重重挫敗，加上自己一日4000退讚的窘境，對比韓國瑜爆炸性的人氣，柯文哲有多悶不難想見。據《蘋果日報》報導，為挽救媒體關注，柯不惜選在228再拚一波「一日雙城」，規劃由台北出發，途經新竹、中部，終點高雄，可望與韓來場「韓柯會」！

幕僚透露，柯文哲盼此能成為常態性活動，以活潑取代悲情，作為紀念228的嶄新方式。柯並已聘請專業教練，每日一小時密集鍛鍊，為自己培訓體能。至於詳細內容尚未確認，可能會採較上回輕鬆的接力方式。柯對此活動寄予重望，除了渴求找回媒體關注、搶回媒體版面，並亟欲沾上最夯的「韓流」，藉與韓國瑜的會面，為自己拉抬聲勢。

(中時電子報)