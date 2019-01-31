專訪／詹姆士辦年貨 被當凱子買貴不敢殺價

詹姆士在農曆年前到迪化大街辦年貨。（粘耿豪攝）

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農曆年將至，詹姆士趁工作空檔時間到迪化街辦年貨，他表示，因爸爸是五星級飯店主廚，小時候每到過年前都會跟著爸媽一起到迪化街辦年貨，當時的他最愛逛熱鬧的年貨大街，濃濃的過年氣氛，又有各式各樣的乾貨、零食可以試吃，讓他開心不已，這幾年因為年貨大街人潮實在太多，為避開人潮，他改成提前1個月到迪化街辦年貨，一樣可以買到品質不錯的年貨。

詹姆士從小在台北長大，以前爸爸在飯店工作，逢年過節主廚的工作特別忙碌時，沒空去迪化街辦年貨，爸爸就會擬好年貨清單交代他要去哪裡買，而當時他便會騎著摩托車、拿著清單到店家買年貨，「烏魚子要去某某店買、香菇到轉角那家買、干貝是要挑乾的還濕的」，對他來說一點也不陌生，且迪化街的年貨大街歷史悠久，「店家都是做口碑，所以只要有熟悉的店，找一家店該買的都會買到。」

他表示，早期迪化街年貨大街只賣南北乾貨，會到迪化街辦年貨的人，大多是從事廚師相關行業，或是家中有錢人才會來買，小時候有一年爸媽到迪化街買年貨，回到家中才發現買的年貨，忘記帶回家，後來爸媽還得大老遠搭計程車到迪化街，把遺忘的乾貨找回家。而這幾年迪化街有許多文創小店進駐，不但吸引很多年輕族群，也有很多外國觀光客特地來台逛年貨大街，現場可以邊吃邊買，逛累了還可以找間小店喝下午茶，無形中也增添了辦年貨的樂趣。

廚藝精湛的他自認對年貨大街「熟門熟路」，尤其主持美食節目多年，每次只要去買年貨，最大好處就是沒人敢騙他，「品質上也一定是最好的」，但缺點就是店家跟他講價錢，會不好意思殺價，「有時還會覺得怎麼那麼貴，又不好意思講，但也只能鼻子摸一摸就買了」。所以他覺得買年貨要得先知道「養」店，「固定去找幾家店買，買了一陣子之後再去其他家問問看，就可知道這家店有沒有誠信」，有了「養」店的習慣，即使不是辦年貨的節日裡，也可以到迪化街來買東西。

(中時 )

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