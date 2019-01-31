醫生揭濕疹藏匿身體秘密 這8處最易發生

2019年01月31日 08:58 中時電子報 戴安瑋

濕疹是常見疾病，為一種由多種內外因素引起的表皮、真皮淺層的炎症性皮膚病，發癢、糜爛、滲出、結痂、皮膚變厚及色素沉著等，很多人困擾。至於濕疹容易長在身體什麼部位，皮膚科醫師為大家解開藏匿在我們身體各處的濕疹秘密。

皮膚科醫師趙作濤在日前在微博發布「濕疹地圖：藏匿在身體各個位置的秘密」，濕疹具有多形性、對稱性、瘙癢和易反覆發作等等特點，有急性及慢性，需要及時就醫，悉心呵護，除要配合藥物治療，日常護理也不能少。以下8處是易發生濕疹的部位：

1.臉部濕疹：為皮膚過敏，會發癢，伴有紅斑鱗屑、炎症後色素沉著，抓痕，結痂及滲出等症狀。頸後，耳部，眼周，面頰部，唇部，頭皮等都是濕疹的好發部位。

2.錢幣狀濕疹：容易在手、足背及四肢部位發作；若是金黃色葡萄球菌感染，需要外用抗生素甚至系統使用抗生素治療。

3.乳房濕疹：發生在乳頭及乳暈處，男女均有發病可能，常有皸裂、瘙癢，易復發。有時可與身體其他部位皮膚損害同時伴發。

4.手部濕疹：為接觸性皮炎，常在指背、指端掌面及手背發生，症狀為小片、境界不鮮明的結痴斑，表面常有水皰。

5.耳部濕疹：發生於耳輪，外耳道、耳後皺褶部位。鍍鎳的眼鏡架、耳環也可引起耳部濕疹。

6.陰囊濕疹：屬過敏反應，不是性病，十分頑固，患者常因搔抓、不適當刺激引起疼痛或繼發感染。急性發作時，陰囊會腫脹、糜爛、滲出、結痂。

7.肛門濕疹：局限於肛門周圍皮膚，偶漫延至臀部、會陰及陰蒂，局部可出現紅疹、紅斑、糜爛、滲出、結痂、脫屑。任何年齡均可發病。

8.女陰濕疹：常發生於大陰唇及周圍皮膚，奇癢難忍，有時炎症後色素減退。

(中時電子報)