過年觀光潮可期 9天連假台南大型飯店近客滿

台南晶英酒店今年的客房已9成客滿。（業者提供）

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香格里拉台南遠東國際大飯店家庭客房，過年期間近客滿。（程炳璋攝）

今年農曆年假長達9天，不少民眾選擇出遊度假，台南市幾家五星級飯店在年假期間近達滿房，業績較去年更好，業者樂觀認為將為長期低迷的國旅市場待來一劑強心針。

今年的農曆年假從2月2日到10日，有長達9天的的假期，不少人選擇出國旅遊，同時也帶動國旅顧客為主的客源增多，台南市大型飯店業者表示，今年房間客滿的天數比去年還多，9成以上都是國旅顧客。

台南晶英酒店表示，今年的過年這段期間平均住房高達9成以上，除夕到初6幾乎客滿，平均房價也都維持在1萬塊左右的水平，顯示過年的觀光景氣仍然樂觀，可稱為低迷已久的國旅市場打下一劑強心針。

老牌的大億麗緻酒店在今年過年期間的住房同樣以國旅房客居多，雖然整體住房率較去年同期差不多,初一至初四近滿房。業者仍樂觀估計，根據部分國人習性，仍會有不少人在假期前一刻才訂房，因此評估過年前仍有一波旅客預訂房間，到時即可達滿房，甚至可能一房難求。

東區香格里拉台南大飯店，過年住房率9成以上，初2起已達95％，初3至初五已達滿房，房客國旅家庭客為主。

飯店業者表示，今年因為農曆年假長，預計將帶來可觀觀光人潮湧入台南市，為今天開春帶來一波商機。

(中時 )

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